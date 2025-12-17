為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王：憲政危機時刻 非韓一人可解決

    2025/12/17 05:30 記者李文馨／台北報導
    前立法院長游錫堃昨辦新書發表會，邀請現任院長韓國瑜、前院長蘇嘉全、王金平出席，前後四任立法院長罕見同台。（記者塗建榮攝）

    前立法院長游錫堃昨辦新書發表會，邀請現任院長韓國瑜、前院長蘇嘉全、王金平出席，前後四任立法院長罕見同台。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法修正案，賴清德總統表態支持。被賴總統稱為「公道伯」的前立法院長王金平昨受訪說，現在的確是憲政危機時刻，但這不是立法院長韓國瑜一個人可以解決的問題。王認為，各界應該用耐心、體諒的心，思考如何共同營造憲政秩序，遵守憲政規範、制定國家政策。

    游錫堃出版新書

    四立院院長同台

    前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃昨在立法院舉行「台灣民主路－書法集」新書發表會，邀請現任院長韓國瑜、歷任院長蘇嘉全、王金平等人出席，前後四任立法院長罕見同台。韓國瑜抵達會場時被問及行政院不副署財劃法，以及賴總統指國會濫權等議題，他僅回答「謝謝」。

    王金平表示，現在大家各有看法、各有說法，應該讓事情沉澱以後，再來看如何設法解決。媒體追問，韓國瑜是否應該出面協調？王表示，這不是韓一個人能解決的問題，這要經過立法院議決，因此應該整體來看如何處理、化解僵局。

    媒體詢問，是否認為台灣現在處在憲政危機的時刻？王金平說，的確是，就看該如何圓滿處理，大家應該要用耐心、彼此體諒的心，看各政黨的立場為何，如何共同營造憲政秩序，大家都遵守憲政規範來制定國家政策。除了化解目前僵局，「我想總統也應該有他的想法與做法才對」。

    熱門推播