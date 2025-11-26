為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    斷交後首次 巴拿馬9國會議員訪台

    2025/11/26 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    巴拿馬跨黨派國會議員訪問團一行九人，昨抵台訪問。（外交部提供）

    巴拿馬跨黨派國會議員訪問團一行九人，昨抵台訪問。（外交部提供）

    無畏中國施壓取消訪問 在台期間將拜會蕭副總統

    巴拿馬國會議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）兩名共同主席柯恩（Manuel Cohen）與德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia）率領跨黨派議員訪問團一行九人於廿五日至廿九日訪台。據了解，這是巴拿馬二〇一七年與我國斷交後，首度有巴拿馬議員組團來訪。

    IPAC兩名共同主席率團訪台

    外交部表示，巴拿馬跨黨派國會議員訪問團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴，拜會立法院長韓國瑜、經濟部國際貿易署、國合會，並參訪新竹科學園區、工研院、國家實驗研究院台灣半導體研究中心台南基地、沙崙智慧綠能科學城及奇美博物館等，實地瞭解台灣政經社會、高科技創新與多元文化等領域發展現況，增進雙方未來推動合作交流的新動能。

    外交部：盼重新開創雙贏榮景

    外交部指出，台灣不僅是巴拿馬運河主要使用國，也是巴拿馬出口商品僅次於美國的第二大出口目的國，兩國在智慧物流、半導體及人工智慧等高科技產業深具合作潛力，期待透過兩國良性友好的互動與交流，重新開創雙贏榮景。

    巴拿馬於二〇一七年六月十三日片面終止與我國外交關係，並與中國建交，台巴結束百年邦誼並全面停止雙邊合作及援助，撤離大使館及技術團人員；巴拿馬部分國會議員上週傳出計畫來台訪問，但遭到中國施壓，一度取消訪台行程。

    本次巴拿馬跨黨派國會議員訪台，是由IPAC兩名共同主席柯恩與德格拉西亞率領。顯現台灣從去年加入IPAC後，藉由IPAC提升台灣國際參與及與友盟互動的成效。巴拿馬是在IPAC去年台北峰會之後、今年布魯塞爾峰會前，才正式加入。

    外交部明年度對拉美預算大增逾十七億元，針對與巴拿馬進一步互動可能性，外交部表示，期待透過本次巴拿馬國會議員團的到訪，開啟與巴國政府及人民的交流互動，未來也將視雙邊關係進展，適時與巴國政府協商適當的合作方案。

