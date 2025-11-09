焦點評論》不甩中國 歐洲走自己的路

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社）

記者蘇永耀／特稿

台灣副總統首度進入歐洲議會，獲邀在重要組織活動上發表演說，是外交突破。蕭美琴熟稔外交事務，行程保密到家，僅少數核心參與者知情，完全做到滴水不漏。當她一出會場，引起國際媒體一陣驚呼，原來一直傳聞的神秘嘉賓，就是來自台灣的副總統。去年十月，前總統蔡英文首度來到歐盟總部所在地並進入議會大樓，並與約五十位議員交流，透過點滴推進，證明台灣是一個值得信賴的民主夥伴，台歐關係在近年獲得顯著提升。

繼蕭美琴後，蔡英文昨晚接力訪歐，特別的是，蔡英文已事前公布，隸屬德國外交部的駐台機構也透過臉書轉載消息，並標註蔡英文，說「歡迎到德國！」顯示德方不甚在意中國制式的干預。尤其，德國與中國近期才有外交角力。德國外長瓦德福原訂上月廿六日訪中，他出發前幾天接受路透訪問時說，德國「一中」政策不變，但「政策內容由我們自行決定，其中也包括不得暴力改變現狀。」

這話等於直接打臉北京。中國外交部便回，一中原則「沒有任何自定義的理由和空間」，必須明確反對台獨。雙方看似齟齬，德國也推遲訪問。結果，瓦德福與中國外長王毅本月三日通話，雙方同意重新安排瓦德福訪中行程。期間，蔡英文辦公室已宣布將造訪德國。北京不滿卻難以發作，因為國際情勢改變，不僅美國明確抗中，歐洲國家對中國暗助俄羅斯侵略烏克蘭也不滿，重估雙邊關係。為了突圍，北京現更需要拉攏歐洲。對蕭美琴此次訪歐，也只能「強烈憤慨」。

台灣日趨重要，中國日益威脅。從蔡英文政府到現在賴清德政府接續努力下，歐洲已有許多國家重新丈量在台海兩邊的交往距離。外交部長林佳龍九月成功訪問捷克、荷蘭、義大利、教廷及奧地利。王毅那時候不到一星期前才去奧地利，為離間美歐關係，王說支持歐洲「尋求真正的戰略自主」。結果，歐洲國家也真正找到自主外交空間，就是愈來愈不甩中國。

然而，中國為破壞民主國家的結盟與合作，無所不用其極滲透他國內部政治進行影響。主要民主國家也為此不斷發出警訊，台灣同樣如此。國民黨新任黨主席鄭麗文遭黨內外質疑，因中國大力介選下獲勝，昨更出席統派團體悼念共諜的活動，明顯向中國表忠。相較蕭美琴、蔡英文等近日外交接力。努力為台灣爭取更多國際空間之際。讓人慨嘆國際看見台灣、中國卻看見國民黨，兩者的反差諷刺。

