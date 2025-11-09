鄭麗文追思共諜 綠委批：認賊作父 現場標註吳石「犧牲烈士」 鄭辯稱沒祭拜

國民黨主席鄭麗文（前右）昨參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思包括前高階共諜吳石等人。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文昨出席由統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」（下稱秋祭），她受訪強調主辦單位曾再三說明沒有祭拜共諜吳石。不過，活動現場不僅將吳石列為「犧牲烈士」，供包括鄭麗文在內等人獻花祭祀，連活動手冊都以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為題，撰寫專文緬懷吳石。民進黨立委痛批，鄭麗文祭拜共諜的行徑，就是「認賊作父、敵我不分！」

活動大力宣傳吳石 鄭：與吳無關

鄭麗文昨在社群發文說，吳石、朱楓等人不在所認定的「政治犯」定義中。她並於活動致詞表示，雖然這兩天有人帶風向，但從邀請函與活動海報內容，她都沒看到吳石這兩個字，外界完全是扭曲、誤導這場活動的神聖與莊嚴性。

媒體進一步詢問鄭麗文，為何活動現場就有吳石的照片？鄭則說，「台灣地區政治受難人互助會」舉辦這個活動已經超過三十年，從來沒有以吳石做為祭悼主角，她所收到的邀請函與活動海報也都沒提到吳石，活動前她還打過電話，主辦單位說從頭到尾沒有以吳石為主要對象，所以這場活動應該與吳石無關。

不過，主辦單位向媒體發出的公開採訪通知，就稱吳石、朱楓等「烈士」的犧牲是台灣五〇年代白色恐怖的開始。活動現場，也將吳石等人遺像標註「犧牲烈士」，陳列在供眾人獻花祭祀的區域，也是包含鄭麗文等人所鞠躬追思的方向。

現場活動手冊中，主辦方甚至以「沉默的榮耀」為題刊登長文緬懷吳石，聲稱吳石非傳統敘事的「背叛者」，而是與「世代為謀中華振興的志士仁人」一脈相承。

