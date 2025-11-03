推全面不在籍投票 藍營：民進黨到底在怕什麼？

藍白主張全面實施「不在籍投票」制度。（資料照）

藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，立法院民進黨團「非常謹慎、保留」，因為在「中配入籍六年改四年」議題上，認為有政黨在配合中國統戰，有「洗人口」的疑慮。對此，立法院國民黨團表示，民進黨團到底在怕什麼？作為一個負責任的政府，不要每天只會搞大內宣、大罷免、大抹黑、意識形態對抗，現在就是推動公民平權的時刻。

國民黨團指出，不在籍投票的立法，國民黨團推動多年，民進黨不論在野或執政都長期反對，重要主張都是大陸地區不在籍投票會有外力介入影響公平性。但國民黨團委員的版本，不在籍實施地區排除海外及大陸地區，沒有外力介入的疑慮，民進黨團到底在怕什麼？

請繼續往下閱讀...

國民黨團強調，近期民進黨政府都草擬了「全國性公民投票不在籍投票法草案」，證明了不在籍投票立法刻不容緩，保障全民的投票權，才是立法院最該做的事。

國民黨團表示，本屆國民黨團針對全國性不在籍投票法草案，計有牛煦庭、鄭天財，許宇甄、林思銘、羅廷瑋等委員提出相關版本，連民眾黨團、民進黨立委伍麗華都提出針對原住民的全國性不在籍投票法相關版本。全國長期統計平均高達有二百萬人在外地工作或讀書，無法返鄉投票，原住民鄉親更是有高比例需要不在籍投票，但民進黨政府依然視而不見。

國民黨團強調，明年就是二〇二六年九合一選舉，作為一個負責任的政府，不要每天只會搞大內宣、大罷免、大抹黑、意識形態對抗，現在就是推動公民平權的時刻，具體實踐及保障憲法第十七條的選舉權，追上國際趨勢，實行全面性的不在籍投票，才是賴政府當前最該推動的法案。

民眾黨立院黨團將「不在籍投票草案」列為本會期優先法案，該案民眾黨在去年已提出，並已經付委待審。草案明定不在籍投票可透過轉移投票、指定場所投票進行，民眾黨團人士也強調，民眾黨版不在籍投票為國內移轉投票，範圍侷限在台澎金馬，並未擴及到海外。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法