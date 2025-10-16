2026縣市長選舉》民進黨選對會拍板 何欣純出征中市 林國漳參選宜縣

民進黨選對會昨拍板，建議徵召立委何欣純出戰台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長。（資料照）

確認提名作業分為四個梯次

二〇二六地方選戰鳴槍起跑，民進黨選對會昨拍板，建議徵召立委何欣純出戰台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長。席間並確認提名作業分為四個梯次，首波提名預計提報廿二日中執會通過已達成共識的四個縣市，最後一波則落在明年一月廿一日，處理須辦理黨內初選的縣市。

首波中嘉宜東四縣市 廿二日提報中執會通過

民進黨選對會近期密集盤點全台廿二縣市長潛在人選，上週二會議決定，建議中執會提名立委王美惠參選嘉義市長、立委陳瑩參選台東縣長。選對會昨再度開會討論，達成一致決議，徵召何欣純出戰台中市長、林國漳角逐宜蘭縣長。

另據與會者轉述，選對會也拍板，二〇二六縣市長提名將分成四個梯次，第一波名單預計在下週三中執會，通過前述已達成共識的四個縣市；最後一波則是一月廿一日中執會，處理須辦理初選的縣市。

此外，民進黨中常會通過台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選選務工作日程草案，擬由廿二日中執會確認通過。據規劃，十一月十日至十一月十四日領表登記，十一月廿四日至十一月廿八日為政見會協調會，十二月廿二日至明年一月四日辦理政見會，一月十二日至一月十七日辦理黨內初選民調，一月廿一日中執會公告提名名單。

兼任民進黨主席的總統賴清德表示，二〇二六地方大選，無論是對民進黨的執政路線，還是對國家的未來發展，都至關重要。人民對於民進黨提名的候選人，不但抱持高度期待，也會以最嚴格的標準，審視在競爭提名過程中，所有競爭者展現的民主素養與法治精神。

賴清德說，他希望初選的競爭是正向且良性的，參與初選者必須秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，提出對地方發展、鄉親福祉最有利的政見，爭取選民的支持。他並強調，民進黨身為民主政黨，「對內可以競爭，對外必須團結」，唯有團結的民進黨，才能獲得人民的信任與支持，贏得明年地方選戰。

