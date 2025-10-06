為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍推總統選舉兩輪制 學者：重大違憲爭議

    2025/10/06 05:30 記者李文馨／台北報導
    國民黨立委翁曉玲提案修法，將正副總統選舉改為二輪投票制，學者稱未修憲前，逕行通過總統兩輪投票的修法，將會產生非常大違憲爭議。（資料照）

    國民黨立委翁曉玲提案修法，將正副總統選舉改為二輪投票制，學者稱未修憲前，逕行通過總統兩輪投票的修法，將會產生非常大違憲爭議。（資料照）

    憲法增修條文 明定採一輪投票的相對多數決

    立法院國民黨團新會期擬推動「總統副總統選舉罷免法」修法，將總統選舉修正為二輪絕對多數制。前中選會主委、憲政學者陳英鈐說，台灣實施兩輪投票制將可能陷入更難解的憲政僵局；且若立法院在未修憲前，逕行通過總統兩輪投票的修法，將會產生非常大違憲爭議。

    陳英鈐受訪時分析，兩輪投票制有諸多面向的挑戰，如容易形成多黨制，小黨即使無法進入第二輪投票，也會推出總統候選人鞏固政黨席次、拉抬立委選情；此外，兩輪投票也會增加選舉成本，並加劇社會對立與政治動盪，過去也有國家因此改為一輪選舉。

    他指出，法國是採「先總統、後國會」的蜜月期選舉時程，多數選民會將席次給總統當選人所屬政黨，台灣若採兩輪選舉，會是立委席次先定，才進行二輪總統投票；面對重大憲政爭議，法國總統有主動解散國會的權力，但台灣無法主動解散國會，這可能陷入更難解的憲政僵局。

    「少數總統」是一種誤導性話術

    東吳法律系特聘教授張嘉尹表示，他不認為國民黨立委提出兩輪投票的理由具有說服力，特別是「賴清德是少數總統」的說法；他解釋，台灣現行的選舉制度是「相對多數決」，贏得最多票的候選人即是多數，稱其為「少數總統」是一種誤導性話術，真正落敗的才是少數。

    張嘉尹認為，選擇「相對多數決」或「絕對多數兩輪投票」，政治學上是見仁見智的選擇，不會直接連結到所謂的「民主正當性」或是否會造成「憲政僵局」。他也認為，憲政僵局的根源在於憲政體制的設計，對台灣而言，主因是總統缺乏主動解散國會權，而非總統的得票是否過半。

    在違憲爭議部分，陳英鈐說，我國憲法增修條文第二條第一項規定，「總統、副總統候選人以得票最多之一組為當選」，此條文的精神就是採一輪投票的相對多數決。他也援引司法判決佐證，最高行政法院一〇九年度判字第四七六號判決明確指出，憲法規定不容許二輪投票，因此立法院在未修憲前，若逕行通過總統兩輪投票的修法，會有非常大的憲法爭議。

    張嘉尹也說，憲法增修條文已清楚將台灣總統選舉制度定義為「相對多數決」，若透過修法將制度改為兩輪投票，等於在憲法規定的「得票最多」之上，額外增加了一個「必須過半數」的條件，這等於是透過法律剝奪了憲法原本就賦予候選人的當選權利，一定會有違憲問題。

