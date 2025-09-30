TikTok負面作用大 綠委推修法護兒少隱私

監察院今年8月通過調查報告，直指TikTok（抖音國際版）對兒少學習造成負面作用，嚴重威脅台灣國家安全。（法新社檔案照）

監察院日前通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，嚴重威脅台灣國家安全，包含蒐集用戶個資，也是中共對外進行認知戰及散播錯假訊息的平台，行政院應積極檢討改進。對此，民進黨立委沈伯洋表示，針對兒少隱私等疑慮，他已擬具修法草案；至於國安部分，現行「兩岸人民關係條例」應可處理。

美國總統川普近日簽署行政命令，宣布TikTok出售架構協議符合美國二〇二四年「不賣即禁」的法律要求，將由一批美國投資者收購美國業務，美企投資公司持股將達八成，而TikTok可繼續在美營運。對此，沈伯洋及民進黨立委王定宇均認為，可以觀察美方的做法，再就我政策面進行討論。

沈伯洋認為，台灣是自由民主法治的社會，很難直接禁止TikTok或「抖音」等單一平台，而是要針對該平台上違法的行為進行規範，如錯假訊息、詐騙、侵害兒少隱私等。危害國安部分，現行「兩岸人民關係條例」應可處理，後續重點主要放在「打詐」及「兒少隱私」等部分。

沈伯洋指出，立法院去年中旬已三讀通過「打詐四法」，本會期他將針對兒少隱私提出「兒童及少年福利與權益保障法」及「個人資料保護法」修法草案。

民進黨立委王定宇認為，若TikTok和「抖音」拆分，成為美國企業，演算法、後台資料、用戶個資等不會被北京所掌控，改成由美國企業「甲骨文」審查，當它解除了國安疑慮後，我方就應該採取尊重使用的態度。

王定宇指出，其次，台灣是民主開放社會，對於各種開放平台都採取比較寬鬆的態度，確實也導致一些國安問題，包括假錯訊息、操弄認知，甚至影響選舉、影響平時救災或戰時指揮鏈的資訊傳遞，政府要強化並嚴正看待，要和各平台業者建立好的溝通模式，並避免詐騙及錯假訊息，緊急時刻要有處置方式。

