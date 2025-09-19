國防展簽約6外商 中科院 擴大國際軍工合作

中科院與美商安杜里爾（Anduril）等6間國際軍工廠商簽署合約與合作備忘錄（MOU）。（記者方賓照攝）

2025/09/19 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕二○二五台北國際航太暨國防工業展登場，中科院院長李世強昨與美商安杜里爾（Anduril）、加拿大商艾爾夏（Airshare，暫譯）、義商美國子公司李奧納多 DRS（Leonardo DRS）、美商宇航環境（AeroVironment）、美商海事戰術系統（MARTAC）及美商諾格（Northrop Grumman）等六間國際廠商代表簽署合約與合作備忘錄（MOU），範疇涵蓋無人載具及遊蕩彈藥、戰車升級、無人機反制與整合指揮系統的合作研發、生產及採購等，為台灣國防自主、國際合作邁出一步。

建構供應鏈 國防自主邁大步

中科院向安杜里爾簽約採購DIVE-LD無人自主水下航行器，並與艾爾夏簽訂Overwatch Interceptor系統整合協議，將該公司具備降落傘功能的低成本彩帶式火箭彈系統，導入中科院反制無人機系統（CUAS），成為「硬殺」攔截無人機的手段，以彌補現行電磁干擾等「軟殺」不敷使用的情況，以最經濟的方式滿足國軍及國土防衛韌性保護關鍵基礎設施（CI）的需求。

中科院副院長簡定華受訪說，與六家國外廠商簽署合約採購或MOU合作，主要基於可利用其優質技術快速提升我方的研發時間與能量，較以往依計畫從頭開始快速許多。假設廠商已是容易獲得的成熟產品，後續合作更能快速生產、節省時間等成本。

簡定華強調，台灣具備精密機械、加工、電子、半導體業等優勢，且在全球數一數二，堅強的生產韌性加上台灣人的特性，所建構的供應鏈可以協助國外產能恢復，因此所有合作最終目標皆希望朝在台灣國內生產前進，增強國防韌性後再朝外銷方式去走。

中科院與美商安杜里爾合作展出的自主水下與空射載具，清楚印有「TAIWAN USA」及雙方國旗圖樣。（記者方瑋立攝）

