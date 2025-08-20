為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美軍「北方打擊」落幕 美媒曝：台灣逾500官兵參與演習

    美軍「北方打擊」年度大型軍演十六日落幕，美軍媒體昨證實，今年演習共有七千五百名官兵參加，其中來自台灣的官兵逾五百人，規模空前。（彭博資料照）

    美軍「北方打擊」年度大型軍演十六日落幕，美軍媒體昨證實，今年演習共有七千五百名官兵參加，其中來自台灣的官兵逾五百人，規模空前。（彭博資料照）

    2025/08/20 05:30

    我至少自二○二一年起 便低調參演

    〔記者方瑋立／台北報導〕美軍「北方打擊」（Northern Strike）年度大型軍演十六日落幕，美軍媒體昨證實，今年演習共有七千五百名官兵參加，其中來自台灣的官兵逾五百人，規模空前。我國至少自二○二一年起，就已持續低調派員參與，凸顯台美軍事交流的緊密程度。

    美軍「星條旗報」報導指出，這場演習由美國國民警衛局轄下密西根州國民兵主導，自本月二日在密州格雷林營登場，涵蓋地面、空中與海上多領域課目，並獲五角大廈「聯合國家訓練能力」（JNTC）認證，在擬真環境下協同操作。

    模擬作戰場景 首次由歐洲轉向印太

    演訓內容包括直升機將補給品投入休倫湖，再由特戰小組駕駛小艇回收並送抵岸上，被視為未來印太戰場上關鍵的後勤技能。今年更是該演習舉辦十多年來，首次將模擬作戰場景由歐洲轉向印太。

    報導強調，今年演習中有超過五百名台灣軍人參與，簡報資料更顯示，我國至少自二○二一年起便已低調參演。密西根州國民兵高層透露，未來「北方打擊」將長期聚焦印太情境，並持續在島嶼補給、分散部署與多軍種協同等課目加強訓練。

    軍事專家梅復興曾指出，美方「北方打擊」演習安排過「攻擊無人機」等遊蕩彈藥的實彈試射，當時包括台灣軍方高級將領等代表與美方官員都在場觀摩；美國前駐斐濟、吉里巴斯、諾魯、東加及吐瓦魯大使塞拉也曾證實台灣部隊在密州聚焦陸海空、太空及網路的全域作戰中心，顯示雙邊協訓已逐步深化。

