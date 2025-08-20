為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    823罷免倒數》朱陪楊瓊瓔掃街 籲反惡罷、戰獨裁

    國民黨主席朱立倫昨陪同立委楊瓊瓔到潭子區反惡罷車掃。（記者廖耀東攝）

    國民黨主席朱立倫昨陪同立委楊瓊瓔到潭子區反惡罷車掃。（記者廖耀東攝）

    2025/08/20 05:30

    〔記者歐素美、黃旭磊／台中報導〕八二三第二波大罷免倒數最後三天，台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔昨舉行反惡罷車掃，國民黨主席朱立倫、立委廖先翔及台中市議員賴朝國，皆陪同在潭子區車隊掃街，宣傳反罷免；第八選區的立法院副院長江啟臣也在台中市議員吳振嘉陪同下，在東勢車隊掃街；第二選區立委顏寬恒則以拜會地方人士為主。

    朱立倫昨陪同楊瓊瓔車隊掃街指出，最後關鍵的時刻，每一位都要站出來，共同反惡罷戰獨裁，八二三每一票都要站出來，共同投下不同意罷免，非常關鍵，所以在最後的關鍵時刻，他特別來為楊瓊瓔加油，希望七個選區的所有朋友們，禮拜六一定要出來投票，絕對不能鬆懈，要全力以赴，戰到最後一分鐘。

    江啟臣昨也在吳振嘉陪同下，在東勢區車隊掃街。江表示，再次回到東勢，向山城的鄉親懇託，八月廿三日一定要出門投下「不同意罷免」，讓他繼續為大家服務、守護豐原山城的發展與建設，繼續迎向幸福城。

    江啟臣跑東勢區 顏拜會地方人士

    顏寬恒昨無對外行程，主要以拜訪地方人士及支持者為主。他表示，八二三投票倒數三天將出動反惡罷車隊，預計今天展開霧峰、烏日及大肚區車隊掃街活動，明天至大肚、龍井及沙鹿區，呼籲選民在路上巧遇就揮揮手，「我就知道不同意罷免加一囉」，最重要的是，八月廿三日不同意罷免，一定要出來投票。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播