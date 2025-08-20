823罷免倒數》朱陪楊瓊瓔掃街 籲反惡罷、戰獨裁

國民黨主席朱立倫昨陪同立委楊瓊瓔到潭子區反惡罷車掃。（記者廖耀東攝）

2025/08/20 05:30

〔記者歐素美、黃旭磊／台中報導〕八二三第二波大罷免倒數最後三天，台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔昨舉行反惡罷車掃，國民黨主席朱立倫、立委廖先翔及台中市議員賴朝國，皆陪同在潭子區車隊掃街，宣傳反罷免；第八選區的立法院副院長江啟臣也在台中市議員吳振嘉陪同下，在東勢車隊掃街；第二選區立委顏寬恒則以拜會地方人士為主。

朱立倫昨陪同楊瓊瓔車隊掃街指出，最後關鍵的時刻，每一位都要站出來，共同反惡罷戰獨裁，八二三每一票都要站出來，共同投下不同意罷免，非常關鍵，所以在最後的關鍵時刻，他特別來為楊瓊瓔加油，希望七個選區的所有朋友們，禮拜六一定要出來投票，絕對不能鬆懈，要全力以赴，戰到最後一分鐘。

江啟臣昨也在吳振嘉陪同下，在東勢區車隊掃街。江表示，再次回到東勢，向山城的鄉親懇託，八月廿三日一定要出門投下「不同意罷免」，讓他繼續為大家服務、守護豐原山城的發展與建設，繼續迎向幸福城。

江啟臣跑東勢區 顏拜會地方人士

顏寬恒昨無對外行程，主要以拜訪地方人士及支持者為主。他表示，八二三投票倒數三天將出動反惡罷車隊，預計今天展開霧峰、烏日及大肚區車隊掃街活動，明天至大肚、龍井及沙鹿區，呼籲選民在路上巧遇就揮揮手，「我就知道不同意罷免加一囉」，最重要的是，八月廿三日不同意罷免，一定要出來投票。

