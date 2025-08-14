為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    盧秀燕傳棄選 誰接國民黨主席撲朔迷離

    對於是否參選國民黨主席？台中市長盧秀燕昨受訪只說，把心思放在災後復建。（記者陳建志攝）

    對於是否參選國民黨主席？台中市長盧秀燕昨受訪只說，把心思放在災後復建。（記者陳建志攝）

    2025/08/14 05:30

    盧秀燕：心思放在災後復建 國民黨：朱期待順利、放心交棒

    〔記者施曉光、陳建志、蘇金鳳／綜合報導〕國民黨下任主席究竟是誰，近期愈發撲朔迷離。原本最被看好的接任人選台中市長盧秀燕傳出確定不會參選，盧秀燕昨對此未正面回應，要求外界將心思放在災後復建上，其他問題先不談；至於現任主席朱立倫是否可能續任？國民黨發言人楊智伃則回應說，朱立倫的態度就是期待順利交棒、放心交棒，這也是一直以來的態度。

    李乾龍強調 會繼續勸進盧秀燕

    支持盧秀燕角逐下任黨主席的前國民黨秘書長李乾龍昨接受廣播節目專訪時強調，自己過去多次與盧密切聯繫，盧表達參選的強烈意願，黨籍地方正、副議長更是百分百支持，六成以上黨員也都支持盧，因此國民黨的黨魁唯一人選就是盧秀燕，盧有責任出來承擔，盧本人迄今也沒有告訴他不選，正副議長看到新聞都很錯愕，覺得都已經說好了，怎麼又有不選的說法。

    李暗批朱 偽造連署須有人負責

    主持人詢問李乾龍，如果盧秀燕確定不選，朱立倫是否適合繼續擔任黨魁？李乾龍沒有正面回應，只強調最符合民意的人選就是盧秀燕，唯有盧才能將國民黨帶向重返執政之路，大家會繼續勸進。主持人又追問，如果朱連任，是否願意支持？李則說，如果盧秀燕確定不選，朱立倫參選且當選，他也只能尊重黨意。

    不過，李乾龍在廣告時間也對主持人表示，朱立倫已經多次說要華麗轉身，何況有近二百名黨工與志工因大罷免連署、偽造文書被起訴，黨中央起碼要有一級主管出來承擔責任，坦承是自己下令，否則讓國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人情何以堪？

    黨稱朱的付出 「大家看在眼裡」

    另一方面，也有媒體稱朱立倫最近感慨，自己在大罷免中盡心盡力，卻未獲得黨內肯定與掌聲，因此決心要交棒；楊智伃昨受訪時對此指出，相信朱為黨的付出與承擔，大家都看在眼裡，七二六、八二三投票全黨都應團結一致，幫立委度過罷免難關，讓外界看到國民黨新的形象，讓國民黨重返執政。

    對於有藍營地方人士擔心如果盧、朱都不參選，會讓孫文學校總校長張亞中順利當選黨主席；楊智伃沒有正面回應，只說朱的態度就是順利交棒、放心交棒，許多黨內同志都有意願，黨中央歡迎大家一起承擔黨務。

    至於盧秀燕本人，昨天前往霧峰桐林里關心遭沖毀道路的修復進度時，媒體問她要不要選黨主席？盧秀燕沒有正面回應，只說拜託大家把唯一的心思放在災後復建、照顧災民上，其他的問題先不要談。

