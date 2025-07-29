民團示警 藍白恐大幅刪凍明年度總預算

經民連智庫召集人賴中強昨示警，藍白恐在下個預算會期大幅刪、凍明年度中央政府總預算，並強調要密切注意藍白先前因大罷免而暫緩推動的一系列親中法案。 （資料照）

2025/07/29 05:30

〔記者林哲遠、謝君臨／台北報導〕藍白贏下首波「七二六」大罷免，朝小野大國會版圖依舊。經民連智庫召集人賴中強昨示警，藍白恐在下個預算會期大幅刪、凍明年度中央政府總預算，並強調要密切注意藍白先前因大罷免而暫緩推動的一系列親中法案。

對於民團提醒，立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，包括中配入籍年限、離島建設條例，或是國家安全戰略法等，這些會傷及國安、台灣主權的法案，相信在野黨在民意的再次洗禮下，必然也應該做出調整。

請繼續往下閱讀...

賴中強直言，大罷免後的情勢會更詭譎，在下次的中央總預算審查時，藍白一定會用同樣的大刪、大凍預算來癱瘓政府的基本的職能，此舉將對台灣民主政治運作帶來負面影響。

就親中法案部分，賴中強表示，經民連會密切關注，藍白先前因大罷免運動而暫緩推動的一系列親中法案，首先是國民黨立委所提「離島建設條例」修法，讓離島自貿區的制定無需中央政府核定，縣政府能自己決定建設金廈大橋。

再者，國民黨立委所提「兩岸人民關係條例第廿九條修正草案」，其立法理由稱「兩岸之間尚未在法理上終結一九四九年以來的內戰狀態」；若該條文通過，中國將用此解釋台灣國會也認同與中國的關係屬於內戰，並要求國際不介入中國對台侵略。

他補充，另外還包括「中配六改四」縮短中配取得身份年限為四年的「兩岸人民關係條例第十七條修正案」以及剝奪總統國家安全大政方針決策權「國家安全戰略法草案」等親中法案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法