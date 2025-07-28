藍黨魁之爭 反朱派促盧秀燕參選

國民黨將改選黨主席，反朱派將力促台中市長盧秀燕表態，「不希望朱立倫心存僥倖，還要連任！」（資料照）

2025/07/28 05:30

盼朱勿心存僥倖想連任 認盧最快下週表態

〔記者施曉光、林欣漢／台北報導〕國民黨在首波立委罷免完勝，本週將公告黨主席改選。「反朱派」的前國民黨秘書長李乾龍昨表示，如果未來的黨主席還是朱立倫，國民黨就會繼續沉淪，黨內將力促台中市長盧秀燕表態，盧也是各地方國民黨正副議長心中的共主，並認為盧最快下週就會表態，「我們不希望朱立倫心存僥倖，還要連任！」

黨內：黨工被收押 朱很難交代

某位過去支持朱立倫連任黨魁的黨內人士，昨天受訪改口「現在情勢變了」。他強調，大家都在力拱盧秀燕，雖然這次大罷免國民黨贏了，但有那麼多黨工被收押，朱很難交代，朱此刻應該「優雅轉身」，卸任黨魁後當志工輔選，也可以在二○二八擔任盧秀燕的全國競選總部主委，「朱已賣力完成階段性任務，讓其他人參與一下，並無不可嘛！」

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李乾龍強調，前天的投票結果，不是國民黨的勝利，真英雄是那些被罷藍委的努力，而且如果不是全民覺醒，沒有「藍白合」，這次罷免不會贏。

對於外傳盧秀燕不打算參選黨魁，想找一位「代理人」，李乾龍駁斥說，哪有什麼「代理人」？那是媒體亂寫！如果盧秀燕真的認為這段時間不宜參選黨魁，應該推薦一位心目中的理想人選，「代理」一詞用詞不當。被問朱立倫是否有可能？李乾龍話說得很白，「如果是朱立倫，國民黨就會繼續沉淪！」

如果盧秀燕表態不選，是否有其他可能支持對象？李乾龍說「不知道」，有人提到前台中市長胡志強是合適人選，他也認為不錯，但必須找到一位幫忙東奔西跑的秘書長與副主席，不過大家會全力督促盧秀燕參選。至於外界關切侯友宜的意向，他說，「不會有啦！沒有啦！」並稱盧秀燕在吸引深藍、淺藍、中間票源最有優勢。

國民黨立委羅智強說，相信國民黨上上下下一定會有集體智慧，選出最合適的人選。

國民黨立委徐巧芯表示，朱立倫、盧秀燕、蔣萬安、侯友宜、立法院長韓國瑜都認為是適格的主席，但目前還沒有看到哪一位有表態參選。

國民黨立委王鴻薇說，相信不管是朱立倫或盧秀燕，都有最大的智慧來處理這件事，希望黨主席的選舉不要影響到「八二三」七位立委的罷免結果。

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