罷免失利》蕭：悲觀放棄 都不是台灣人的選擇

副總統蕭美琴昨天說「民主最大」，很多需要審視、檢討、理解、調整的地方，公民集體力量的展現，讓任何立場的政治都更需謙卑。（資料照）

2025/07/28 05:30

〔記者陳昀、謝君臨／台北報導〕首波大罷免失利，副總統蕭美琴昨天說「民主最大」，很多需要審視、檢討、理解、調整的地方，公民集體力量的展現，讓任何立場的政治都更需謙卑；前方的路再怎麼顛簸，台灣人需堅強一起走。

「民主最大！」蕭美琴在Threads發文指出，好多需要審視、檢討、理解、調整的地方，但最重要的是，這麼多人為了熱愛的家園所展現的動能、創意、熱忱，是台灣最珍貴也最動人的力量。公民集體力量的展現，讓任何立場的政治都更需謙卑，受傷與疼痛，給彼此擁抱與修復，因為悲觀與放棄都不是台灣人可以做的選擇，前方的路再怎麼顛簸，也還是台灣人需堅強一起走的。

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聯電創辦人曹興誠昨公開表態勸大家「放下」八二三罷免，讓民進黨去努力，那是藍綠對決的仗。立法院民進黨團幹事長吳思瑤指出，曹在七二六投票前就主張公民團體能做的就是二階結束，不是輸了七二六才講，畢竟投票、選舉本來就是政黨機器比較有經驗，民進黨本來就要負擔比較大的責任。

綠：選舉政黨機器比較有經驗

吳思瑤表示，即便曹董原本期待將選戰交給民進黨，但他還是一路陪伴作戰，「面對八二三，民進黨必然、也必須承擔更大的責任，這個沒有問題，我們也有這樣的一個認知和決心。」

「失敗了，當然要檢討！」民進黨立委林俊憲強調，這是民進黨能夠持續進步很重要的原因之一；此外，這次也開啟和公民團體合作的經驗，未來合作的模式，也是必須檢討的部分；至於黨或行政院必須做什麼調整，民進黨內部會檢討，並尊重相關意見。

民進黨立委莊瑞雄指出，針對七二六的結果，民進黨會去反省，公民團體的努力要予以肯定。這次的失敗，罷團當然會落寞，民進黨全黨在最後也幾乎全部梭哈進去了。至於檢討的部分，中央黨部應該會對外界做適度的回應。

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