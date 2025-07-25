遭影射動員黑道衝罷免 張峻：傅崐萁又自導自演

有媒體報導花蓮罷免方「動員黑道」，匿名KCF網友還將新聞連結，瘋傳各LINE群組。遭影射就是黑道的「罷傅大將」花蓮縣議會議長張峻（左），昨稱「KCF就是傅崐萁」，大酸「又來自導自演」，假借媒體之名，拋出一堆子虛烏有的指控！。圖為日前張峻和碩董事長童子賢（右）呼籲花蓮民眾7月26日出來投同意罷免票。（資料照）

2025/07/25 05:30

傅未正面回應 傅辦稱KCF是別人冒用

〔記者王峻祺、劉宛琳／綜合報導〕有媒體報導花蓮罷免方「動員黑道」，匿名KCF網友還將新聞連結，瘋傳各LINE群組。遭影射就是黑道的「罷傅大將」花蓮縣議會議長張峻，昨稱「KCF就是傅崐萁」，大酸「又來自導自演」，假借媒體之名，拋出一堆子虛烏有的指控！傅崐萁受訪時，未正面回應，僅大喊要清白選舉；傅崐萁辦公室則表示，傅崐萁在大群裡的名稱是中文，KCF是別人冒用。

張峻說，傅崐萁正在各個群組瘋狂轉傳一篇「影射性假新聞」，說什麼「超重量級人士操盤宮廟、黑道動員金流」，不說名字，卻拚命放話暗指他，這種手法大家太熟悉了！傅自己報案、放話、演戲，製造輿論，再透過檢警機構做政治打手，以假訊息打擊對手，以政治鬥爭壓制異己。

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張峻並強調，他行事正大光明，問心無愧，這場罷免不是個人的戰爭，而是花蓮人對黑金政治的終極反撲，「你越怕，招數越髒，就越證明你守不住權力了」。

傅崐萁昨針對媒體詢問，未正面回應「KCF是不是他本人」，而是大喊選舉清白本來就是守護民主非常重要的一環，強調任何人都應該禁得起考驗，不應該有黑道動員，用企業金主來灌輸資源，進行買票的行為，這本來就不應該。

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