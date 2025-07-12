駁隱匿財產 張智倫稱「已申報」

國民黨立委張智倫遭爆料，妻子彭涵自二○一八年六月於美國加州購買一戶獨棟住宅，未在「公職人員財產申報表」申報，疑隱匿海外資產。（資料照）

2025/07/12 05:30

監院廉政專刊查無資料

〔記者方瑋立、劉宛琳／台北報導〕國民黨立委張智倫爆財產申報不實爭議，妻子彭涵二○一八年六月購入美國加州豪宅，並未見於申報資料中，張智倫辦公室回應稱「已申報」。不過，據查「公職人員財產申報法」規定，由於張智倫初任立委，他在去年三月「就職申報」後，一直到今年十一月才有每年「定期申報」義務，意即監察院「廉政專刊」第二五四期中所載，即是張的最新申報資料。

加州宅疑已轉作出租或其他投資

根據本報獨家踢爆，張智倫夫妻涉嫌財產申報不實，張妻彭涵二○一八年六月在美國加州購入一戶現價值約台幣二五○○萬元至二九○○萬元的獨棟房產，且目前被課徵「非自住」房屋稅率，疑已轉作出租或其他投資用途，相關資料皆未見於張智倫去年三月的財產申報中。

請繼續往下閱讀...

對於張智倫聲稱「已申報」，經查「公職人員財產申報法」及監察院規定，申報義務人每年定期申報時間為十一月一日至年底止，但由於張智倫為本屆新科立委，去年三月已辦理「就職申報」並經監察院於七月公告，當年度毋須再次定期申報，要到今年十一月才有再次「定期申報」義務。

因此，張智倫去年三月申報、七月公告於第二五四期「廉政專刊」的內容，其本人、妻子及未成年子女應申報財產，扣除債務後仍「破億」的身家，即是他最新財產申報資料，至今年十一月前皆不必再次申報，除非已主動或經裁罰後向監院主動提出「補正」。

另據前述法規，公職人員應申報財產包括不動產、船舶、汽車及航空器；以及一定金額以上之現金、存款、有價證券、珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值的財產，以及債權、債務或事業投資，且配偶及未成年子女所有的前述財產，應一併申報。不動產、船舶、汽車及航空器若於申報日前五年內取得者，也應申報期取得價額；倘若故意隱匿財產為不實申報，可處新台幣廿萬元以上，四百萬元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法