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    首頁　>　政治

    人民有感國家安危 發起大罷免 賴：民進黨須同行守護國家

    民進黨昨召開全國黨代表大會，總統賴清德表示，國內政局最大挑戰所在是立法院，過半數的在野聯盟影響政府運作與國家進步發展。（記者田裕華攝）

    民進黨昨召開全國黨代表大會，總統賴清德表示，國內政局最大挑戰所在是立法院，過半數的在野聯盟影響政府運作與國家進步發展。（記者田裕華攝）

    2025/06/29 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨昨召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的總統賴清德強調，國內政局最大挑戰是立法院，在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，台灣人民有感於國家安危，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」。

    民進黨全代會 抨擊在野聯盟

    通過違憲法律 影響國家發展

    今年全代會以「更好的民主、更好的台灣」為主軸。賴清德表示，國內政局最大挑戰所在是立法院，過半數的在野聯盟，不僅開會不按議事規則，通過的法律違反憲法，更大幅刪除中央政府總預算，影響政府運作與國家進步發展。

    賴清德強調，中國對台灣文攻武嚇不斷，把併吞台灣當作霸權擴張第一步，絕不會因台灣換哪個政黨、或換誰執政而有所改變。他指出，要建構更好的民主、打造更好的台灣，公民社會的力量不可或缺，若沒有堅強的民間力量，不會有今天充滿活力的民主台灣。

    賴細數，台灣社會多年來潛藏一股很珍貴的力量，在國家危急需要時就會出現，不論是一九九○年野百合學運、或是二○一四年太陽花運動。民進黨始終與人民並肩，站在社會共識的一方，一起捍衛台灣主權、守護民主。

    因此，賴清德表示，當世界各國都在警戒中國強權擴張時，政府提出的國防預算和國安法制卻遭在野阻擋、杯葛。台灣人民有感於國家安危，這股珍貴力量再度出現，不但青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。賴並詢問：「大家說好不好？」全場則響起「大罷免、大成功」，氣氛相當熱烈。

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