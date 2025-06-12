40天查對期已滿 未接獲通知補件 罷免傅崐萁、黃建賓、涂權吉 挺進三階投票

大罷免即將進入三階投票熱戰，國民黨立委傅崐萁、黃建賓、涂權吉等三案在查對期限內皆未接獲選委會補件通知，意謂這三案預料已挺進三階投票。圖為台東挫賓團隊在路口刊登罷免看板。（記者黃明堂攝）

2025/06/12 05:30

〔記者李文馨、黃明堂、黃政嘉、花孟璟／綜合報導〕大罷免即將進入三階投票熱戰，本週共有十六件國民黨立委罷免案、一件縣市長罷免案陸續完成查對。截至昨日，花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓、桃園市第二選區涂權吉等三案在查對期限內皆未接獲選委會補件通知，意謂這三案預料已挺進三階投票，待中選會廿日召開委員會會議進行成案宣告。

待20日中選會委員會議宣告成案

「公職選罷法」第八十三條明定，選委會收到罷免案連署人名冊後，應於「四十天內」查對名冊；但中選會表示，成案宣告不會受到查對期限的規範。

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台東「挫賓行動」團隊昨表示，已接獲選務人員通知，黃建賓罷免案二階連署已審查通過，待收中選會正式公文。

桃園市「全力一擊」罷免涂權吉領銜人Rick也說，昨早致電選委會詢問，得知「不用補件」，就等中選會公文通知。

花蓮縣選委會表示，花蓮二階罷免連署查對結果，九日正式函送中選會，將由中選會公告。

根據罷團送件日期推算，本週預計完成查對的罷免案共有十七件，游顥、呂玉玲、馬文君、邱若華等四案已進入補件程序；傅崐萁等三案未獲補件通知；其餘包含新竹市長高虹安（停職中）、鄭正鈐兩案在十三日前，以及葉元之、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、江啟臣、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等八案在十四日前，若皆未接獲補件通知，相當於連署達標、可進入三階投票。

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