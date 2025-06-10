抹黑沈伯洋 綠批國共紅媒認知作戰一條龍

立法院民進黨團昨舉行記者會，指控中國和國民黨及在台紅媒《旺中》旗下媒體聯手，利用台灣民主破壞民主，抹黑、抹紅民進黨立委沈伯洋。（記者田裕華攝）

2025/06/10 05:30

〔記者謝君臨、凌美雪／台北報導〕立法院民進黨團昨舉行「國共紅媒，認知作戰一條龍；精準打假，全民防禦一條心」記者會，指控中國和國民黨及在台紅媒《旺中》旗下媒體聯手，利用台灣民主破壞民主，抹黑、抹紅民進黨立委沈伯洋，以及沈父的國際貿易工作，呼籲全民一起抵禦國共、紅媒這種破壞台灣民主的作為。

中時：無特定政黨指控情事

盼各界還媒體報導空間

旺中旗下《中國時報》昨天回應，沈伯洋已承認父親在大陸經商，各媒體均有報導，《中時》是極少數撰文聲援沈父的媒體，不僅報導無誤，且同情沈父遭遇，並無特定政黨指控情事，盼各界還媒體報導空間，就事論事。

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民進黨團幹事長吳思瑤指出，這段時間國共聯手認知作戰有三手法，包括：中共官媒製作素材，發動攻擊；台灣紅媒加工加料，接力攻訐；中國官方宣布制裁，長臂管轄。他說，中國利用台灣民主開放性破壞民主，沈伯洋就是第一個被拿來開刀、攻擊的對象。

立委：中企圖製造寒蟬效應 打擊執政

至於中國的目的為何？吳思瑤列舉三點，包括：製造寒蟬效應，壓縮台灣言論空間；轉移焦點，稀釋藍白負面爭議；分化鬥爭，抹黑攻訐打擊執政。

吳思瑤也列出「國共紅媒認知作戰一條龍」的時序表，指五月廿七日，中國全國政協主席王滬寧密會台媒高層，傳令啟動促統反獨宣傳；五月廿八日、廿九日中國舉行「海峽兩岸中華文化峰會」，這是不折不扣媒體人的統戰論壇，接著就開始一連串攻擊民進黨的作為。

吳思瑤說，首先是六月三日香港官媒大公報抹黑、攻擊沈父；翌日台灣旺中旗下媒體接力攻擊沈伯洋；六月五日中共國台辦宣布制裁沈父關聯企業；九日國民黨接力召開記者會協同作戰，持續抹黑、攻擊沈伯洋，國共聯手兩岸協作認知作戰。吳思瑤呼籲，全民共同抵禦國共、紅媒這種破壞台灣民主的作為。

民進黨團副書記長郭昱晴指出，港媒大公報是香港中聯辦控制，也就是立法院長韓國瑜二○一九年當選高雄市長踏入的中聯辦，民進黨政府、立委、NGO團體只要挺台反中，它就用台獨搞分裂大篇幅報導，沒有正確訊息來源，只是配合中國統戰，就是北京的公告欄。

郭昱晴強調，沈父的國際貿易目的地是中南美洲，中國為了找台灣立委出氣，把自己經濟當武器亂揮，倒楣的是中國的商人。

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