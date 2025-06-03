「福壽螺說」大發酵 催出連署書 南投罷馬罷游 二階連署補件可望過關

南投「福壽螺說」大發酵，催出很多罷免連署書，圖為外地罷團志工端午連假在埔里街頭到處可見。（「All罷馬」罷團提供）

2025/06/03 05:30

兩案送件份數 估均數倍於應補件數

〔記者陳鳳麗、林哲遠／綜合報導〕南投縣選舉委員會涉嫌以「簽名潦草」或「筆跡與戶政資料不符」等理由刪除罷免國民黨立委馬文君、游顥連署人名冊，要求罷團補件。中選會昨日公布複查結果，馬案連署書有一九九人修正為符合規定、游案則有五○八人修正為符合規定。由於馬日前發文暗喻「外地志工是異地入侵種福壽螺」大發酵，催出很多連署書，今日將送件的罷馬連署書預估可望達補件數的二○○％，而明日送件的罷游連署書份數更會是補件目標的好幾倍。

馬文君、游顥 籲選民投「不同意」

馬文君昨表示，會請支持者做好準備，出來投「不同意罷免」；游顥則告訴媒體，再次見到賴清德、中選會荒誕行徑，中選會自甘墮落成「助攻手」，呼籲選民投「不同意」。

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南投罷團日前送出馬文君、游顥二階罷免案，南投縣選委會查對後，馬案應刪除人數三八一七人，游案應刪除人數四○二○人，消息傳出後，罷團除了提出行政救濟，也加緊催收連署書補件。不料馬文君五月卅一日在臉書提出「福壽螺說」，引發軒然大波。

中選會昨公布複查結果，馬案有一九九人修正為符合規定，須再一五三一人補件才達門檻。至於游顥罷免案，中選會複查後，其中五○八人修正為符合規定，須再一八五人補件才達門檻。

據透露，「福壽螺說」近日快速在全國發酵，不只到南投縣外地罷團志工人數大增，且也催出在地及在外地工作南投人的連署書，罷馬團隊今天下午送件的連署書件數，預估可望達補件數二○○％；罷游團隊四日送件的數量，可望是補件數的好幾倍。

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