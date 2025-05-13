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    二階送件+2 罷藍委達30席 雙和張智倫、林德福跨過門檻

    罷免國民黨立委張智倫、林德福的罷團昨將兩人二階連署書送至選委會，兩人均跨越法定門檻。（記者林正堃攝）

    罷免國民黨立委張智倫、林德福的罷團昨將兩人二階連署書送至選委會，兩人均跨越法定門檻。（記者林正堃攝）

    2025/05/13 05:30

    〔記者董冠怡、彭健禮／綜合報導〕新北市雙和罷免國民黨立委張智倫、林德福的罷團昨天送出兩人的二階連署書至選委會，兩人均跨越法定連署門檻，其中張智倫三萬六一四○份，達成率一二五．六三％；林德福兩萬九四七四份，達成率一二三．六八％。新北市六位藍委二階全部送件成功，罷團開心直呼：「新北全壘打！」、「送他們回去吃老本！」

    雙北、桃、中 4都揮出全壘打

    除了新北，罷團在北市、桃園、台中等其它三都罷免國民黨立委也全數通過二階連署送件，四都揮出大滿貫。

    另外，苗栗縣罷免國民黨立委邱鎮軍與無黨籍立委陳超明案，昨天是二階連署送件的最後一天，罷團仍未收集到足夠的連署書，並未送件，有罷團志工當場難過落淚。

    彰化謝衣鳯基隆林沛祥 待送件

    罷團統計，至昨天為止，大罷免通過一階提議的卅五位藍委，已有卅一位送出二階連署，其中新竹縣一選區徐欣瑩未過法定門檻，有卅位完成二階連署送件。目前尚待送件的僅餘彰化縣謝衣鳯、基隆市林沛祥。

    新北市雙和罷團發言人卡必罷啦指出：「我們不是來鬧的，我們是忍住眼淚，來守護家園的！」公民團體面對「深藍鐵票區」，即便深知「這是一場幾乎不可能的戰鬥」，但仍想奮力一搏，齊聲表達拒絕承擔藍委踐踏民意、毀憲亂政、親中賣台，絕不退縮。

    陪同罷團送件的民進黨籍新北市議員張嘉玲、張維倩、許昭興感動地說，去年選舉綠營努力不夠，讓民眾如此辛苦，對不起，大家繼續加油，罷免成功。

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