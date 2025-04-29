涉幽靈連署》新北罷綠委 領銜人都是掛名人頭

新北地檢署偵辦罷免立委連署涉造假案，國民黨新北市黨部黨務秘書朱蓓儀（左）昨晚被帶往新北檢偵訊。（記者陳逸寬攝）

2025/04/29 05:30

部分字跡高度雷同 並沿用10年前舊資料 不排除向上發展

〔記者王定傳、董冠怡／綜合報導〕新北檢調偵辦罷免民進黨蘇巧慧等四位新北市立委連署涉造假案，發現與罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶案類似，第一波被約談的國民黨青年軍罷免案提議領銜人，角色與台北市「罷吳四騎士」等類似，都是掛名人頭，實際另有幕後主使，懷疑與國民黨新北市黨部、板橋或三重區黨部有關，昨因而啟動第二波行動，持續追查授意者及名冊來源，不排除向上發展。

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新北檢續追查授意者及名冊來源

新北市蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸等四位民進黨立委被提議罷免，卻傳出發生死亡連署、偽造等不實情事，檢調先前已搜索國民黨板橋區、三重區黨部，昨天搜索新北市黨部並約談書記長陳貞容、黨務秘書朱蓓儀、板橋區黨部書記蔡甘子（日前三萬元交保）及三重區黨部執行長羅大宇（日前二十萬元交保）共四人，並帶走電腦等多項證物。

據了解，罷免四綠委涉造假連署案大致可分為三種樣態，一是冒名連署；二是重複連署；第三為死亡連署，其中以死亡連署最多，四案合計超過六百件，其中又以罷免張宏陸案最高，有一八○件。

據悉，這些連署有部分字跡高度雷同，還有顯而易見的沿用「舊資料」。例如有曾是國民黨員的民眾遭冒名參與罷免連署，事後才發現被寫進連署書的地址，竟是十年前舊資料，可見這些「名冊或資料」並未更新。

此外，檢調第一波約談的罷免蘇巧慧及吳琪銘案的總召王昱人、罷免蘇巧慧領銜人譚鎮耀等人，皆為國民黨新北市青年工作總會會員，檢調尚在釐清他們與黨部的分工，包括名冊或這批「舊資料」是否由青工會或市黨部提供？背後「影武者」是誰？

這起案件除立委告發外，檢方也主動剪報分案，加上調查局報請偵辦，於四月十五日第一波行動搜索國民黨新北市板橋與三重區黨部，昨第二波行動直奔國民黨新北市黨部，查扣多箱資料，全案持續朝偽造文書及違反個資法等罪嫌偵辦。

國民黨新北市三重區黨部執行長羅大宇再度被約談。（記者陳逸寬攝）

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