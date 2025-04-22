公督盟揭立院8大國安危機

公督盟昨召開記者會，指出當前立法院存在「亂刪預算癱瘓政府」、「國會助理遭敵滲透」等八大國安危機。（記者方賓照攝）

2025/04/22 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕公民監督國會聯盟彙整，當前立法院存在「亂刪預算癱瘓政府」、「國會助理遭敵滲透」等八大國安危機，另統計，本屆立委上任至今年三月，兩岸條例「立委赴中規範」修正草案，在程序委員會共被擋二八二次。公督盟呼籲，藍白應停止程序封殺，為避免紅色滲透，應淘汰失格立委。

防紅色滲透 應淘汰失格立委

公督盟彙整，當前立法院八大國安危機，包括「國會助理遭敵滲透」、「錯假資訊挑撥對立」、「中共指揮錢謀介選」、「共諜叛徒判刑太輕」、「台灣主權不敢發聲」、「亂刪預算癱瘓政府」、「國會資安防線薄弱」、「秘密會議難防內賊」。

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公督盟統計，擔任國民黨團幹部的林思銘共擋了一二四次國安法案、位居「立法院國安擋案王」；其次，依序排名為民眾黨立委黃國昌一一○件、國民黨洪孟楷四十一件、國民黨王鴻薇廿五件、國民黨翁曉玲廿四件，連帶影響國安法進度緩慢。

公督盟執行長張宏林指出，立法院充斥不忠誠的反對黨，國會助理遭敵滲透相當嚴重，國、眾兩黨甚至抵制公督盟評鑑，拒絕向社會大眾公開公費助理聘用資訊，更加深被中共間諜滲透的風險。

張宏林強調，朝野各政黨應重視國會助理法制化，將國會助理納入國家安全規範，同時給予適度權益保障；在未修法之前，各政黨應主動公開助理聘用資訊，才能有效杜絕國安滲透破口。

公督盟理事長曾建元批評，台灣國會充斥著紅色滲透，台灣民間已發起大罷免，公督盟提出這些問題是要提醒國人，面對「中共病毒」滲透，應汰換失格立委。

公督盟政策部主任陳利益質疑，本屆國會三讀立法效率不佳，部分國安法案連進到委員會都沒辦法，將程序委員會當作「太上委員會」進行實質審查。公督盟呼籲國民黨、民眾黨團停止程序封殺，盡速讓國安法案進入實質審查，否則人民將會淘汰反國安立委。

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