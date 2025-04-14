李彥秀拉蔣萬安當擋箭牌 高嘉瑜酸2個草包絕配

2025/04/14 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕罷免國民黨立委李彥秀的連署已經突破第二階段法定門檻，公民團體「港湖除銹」持續朝目標六萬份努力，「港湖女神」前立委高嘉瑜昨到東湖國小連署站加油，對於近期台北市長蔣萬安頻與李彥秀等黨籍立委合體，高嘉瑜表示，李彥秀拉蔣萬安當擋箭牌、護花使者，是非常不負責任，沒有擔當；並酸蔣萬安在議會答不出議員提問，「草包市長配上草包立委，是剛剛好的絕配。」

高嘉瑜昨到東湖連署站打氣，並到一旁的五分市場掃街宣傳，有默默支持的民眾，也有人大喊罷免舔共立委，還有攤商拒絕被宣傳，表示不喜歡這感覺「台灣太亂了！」「我們也需要幫忙！」

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高嘉瑜表示，港湖除銹走到現在才是剛開始，最重要是第三階段一定要成功，不能讓這麼多人的努力白費，希望從東湖開始，讓更多人來響應、支持罷免。

市府︰政院應提關稅衝擊措施

對於蔣萬安頻與李彥秀等黨籍立委合體，高嘉瑜說，李彥秀未回應外界對她財產、資金來源質疑，有活動就拉蔣萬安當擋箭牌、護花使者，是非常不負責任，沒有擔當。並酸蔣萬安在議會答不出台灣對美進口最大宗的商品，「草包市長配上草包立委，是剛剛好的絕配。」

市府發言人李政軒表示，難道在議場講出進口商品排名，「美國就不課台灣關稅了嗎？」重點是行政院何時要拿出衝擊影響評估與具體措施？

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