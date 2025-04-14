為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李彥秀拉蔣萬安當擋箭牌 高嘉瑜酸2個草包絕配

    2025/04/14 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕罷免國民黨立委李彥秀的連署已經突破第二階段法定門檻，公民團體「港湖除銹」持續朝目標六萬份努力，「港湖女神」前立委高嘉瑜昨到東湖國小連署站加油，對於近期台北市長蔣萬安頻與李彥秀等黨籍立委合體，高嘉瑜表示，李彥秀拉蔣萬安當擋箭牌、護花使者，是非常不負責任，沒有擔當；並酸蔣萬安在議會答不出議員提問，「草包市長配上草包立委，是剛剛好的絕配。」

    高嘉瑜昨到東湖連署站打氣，並到一旁的五分市場掃街宣傳，有默默支持的民眾，也有人大喊罷免舔共立委，還有攤商拒絕被宣傳，表示不喜歡這感覺「台灣太亂了！」「我們也需要幫忙！」

    高嘉瑜表示，港湖除銹走到現在才是剛開始，最重要是第三階段一定要成功，不能讓這麼多人的努力白費，希望從東湖開始，讓更多人來響應、支持罷免。

    市府︰政院應提關稅衝擊措施

    對於蔣萬安頻與李彥秀等黨籍立委合體，高嘉瑜說，李彥秀未回應外界對她財產、資金來源質疑，有活動就拉蔣萬安當擋箭牌、護花使者，是非常不負責任，沒有擔當。並酸蔣萬安在議會答不出台灣對美進口最大宗的商品，「草包市長配上草包立委，是剛剛好的絕配。」

    市府發言人李政軒表示，難道在議場講出進口商品排名，「美國就不課台灣關稅了嗎？」重點是行政院何時要拿出衝擊影響評估與具體措施？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播