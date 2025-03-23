國安專庭遇困境 法官：刑度不足難嚇阻

司法院去年成立「國安軍事專業法庭」，但因定罪率低、刑度輕、審理期長，無法達到嚇阻效果。（中央社資料照）

2025/03/23 05:30

許凱傑：縱使回歸軍審 仍有獨立性、專業性、法律不完備等問題

〔記者陳彩玲／台北報導〕中共滲透台灣日益嚴重，我國二○一九年修正國安五法、司法院去年成立「國安軍事專業法庭」應對，但因定罪率低、刑度輕、審理期長，無法達到嚇阻效果，共諜、洩密案仍層出不窮。台北地院國安專庭法官許凱傑認為，國安法刑度不足、未發揮作用，縱使回歸軍審制度，仍面臨獨立性、法官專業性、法律制度不完備等問題，造成滲透、洩密者未得到應有處罰；目前仍有諸多問題待解，有關單位應正視。

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法官不了解軍中制度 影響判斷

許凱傑曾在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）擔任訪問學者，長年研究國安相關議題，且多次受國安及國軍單位邀請至部隊進行國安與軍法紀教育等演講，對國安及軍事系統、架構相當熟稔。

對於恢復軍審制度，許凱傑表示，過去軍法和軍事指揮系統環環相扣，從未有國安案件輕判，導致軍事審判、偵查的獨立性備受質疑，衍生人權保障疑慮，且各軍種有其系統，只要軍法官在階級有頂頭上司，獨立性問題不易解決。

但他指出，普通法院審理國安案件也有諸多難題要解，包括專業性、審理時日等，國安專庭除審理國安案件，一般案件也依規定輪分，與過去軍審只要專注於軍事及國安案件相比，審理時程自然會拉長；且許多法官不了解軍中文化及制度，也會影響判斷，縱使司法院每年辦研習，但要讓一線偵查人員、審判者在一年上六天課後就可具備國安意識，有一定困難。

許凱傑並說，適用法律本身也有問題，國安法在許多案件被架空，以國安法洩漏公務上應秘密資料為例，量刑為一年以上、七年以下，而許多洩密案伴隨公務員收受賄賂，會另引用貪污治罪條例第四條，最輕十年以上有期徒刑，在刑度上檢察官和法官會選擇以貪污治罪條例論處，以此反映出國安法量刑不足、未發揮作用。

審認「中共黨政軍」 應建立標準

許凱傑強調，國安案件會輕判也牽動情報單位，法院在認定組織為「中共黨政軍」時，常因證據力薄弱碰壁，讓法官無所適從，盼一線單位能建立審認標準，或充分舉證，否則問題難解；制度上要重新檢討「外國代理人登記法」的必要性，否則滲透案件永遠抓小放大，立法院應嚴陣以待。

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