為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《花蓮》海軍敦睦遠航支隊 停靠花蓮港

    海軍敦睦遠航支隊昨天抵達花蓮港，現場開放民眾登艦參觀。（記者花孟璟攝）

    海軍敦睦遠航支隊昨天抵達花蓮港，現場開放民眾登艦參觀。（記者花孟璟攝）

    2025/03/22 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊環島航訓，昨最後一站開到花蓮港，上午九點開放民眾登艦參觀，海軍副司令敖以智也到場主持，包括海軍官校樂隊、儀隊及海陸莒拳隊、花蓮高商儀隊的華麗演出引來民眾喝采。

    海軍敦睦遠航訓練支隊今年度為期一個月的環島航訓，本月七日起依序停靠高雄、台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、宜蘭蘇澳港，昨最後一站開抵花蓮港，包括磐石軍艦、鄭和軍艦等，上午九點起的開幕活動包括海軍副司令敖以智中將、海軍敦睦遠航訓練支隊長劉岱瑞少將等與會，吸引大批民眾登上磐石軍艦參觀。

    海軍副司令敖以智說，面向太平洋的花蓮港是東部地區重要的戰略港口，敦睦遠航艦隊透過巡迴國內七大港口，透過航行與實作的訓練，不僅鍛鍊紀律與團隊合作，強化捍衛海疆、守護家園的使命感，也藉此展現海軍訓練成果。

    包括海軍官校生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及海軍陸戰隊莒拳隊帶來精彩演出，第一次參加敦睦遠航訓練的反潛航空大隊士官長馮志宏說，他是花蓮萬榮鄉紅葉村的布農族，加入國軍後學到很多專業知識技能，希望能在這趟出訪中挑戰自我，也把台灣介紹給國際朋友。

    軍方表示，今天上午九點至下午三點仍為開放時間，活動結束後後正式出海執行遠洋航行任務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播