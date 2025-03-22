《花蓮》海軍敦睦遠航支隊 停靠花蓮港

海軍敦睦遠航支隊昨天抵達花蓮港，現場開放民眾登艦參觀。（記者花孟璟攝）

2025/03/22 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊環島航訓，昨最後一站開到花蓮港，上午九點開放民眾登艦參觀，海軍副司令敖以智也到場主持，包括海軍官校樂隊、儀隊及海陸莒拳隊、花蓮高商儀隊的華麗演出引來民眾喝采。

海軍敦睦遠航訓練支隊今年度為期一個月的環島航訓，本月七日起依序停靠高雄、台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、宜蘭蘇澳港，昨最後一站開抵花蓮港，包括磐石軍艦、鄭和軍艦等，上午九點起的開幕活動包括海軍副司令敖以智中將、海軍敦睦遠航訓練支隊長劉岱瑞少將等與會，吸引大批民眾登上磐石軍艦參觀。

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海軍副司令敖以智說，面向太平洋的花蓮港是東部地區重要的戰略港口，敦睦遠航艦隊透過巡迴國內七大港口，透過航行與實作的訓練，不僅鍛鍊紀律與團隊合作，強化捍衛海疆、守護家園的使命感，也藉此展現海軍訓練成果。

包括海軍官校生鼓號樂隊、海軍樂儀隊及海軍陸戰隊莒拳隊帶來精彩演出，第一次參加敦睦遠航訓練的反潛航空大隊士官長馮志宏說，他是花蓮萬榮鄉紅葉村的布農族，加入國軍後學到很多專業知識技能，希望能在這趟出訪中挑戰自我，也把台灣介紹給國際朋友。

軍方表示，今天上午九點至下午三點仍為開放時間，活動結束後後正式出海執行遠洋航行任務。

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