前美軍司令戴維森：台灣是美印太核心利益基石

美軍前印太司令戴維森美東時間廿日表示，若印太是美國的核心利益，台灣就是維繫美國經濟與安全影響力的重要基石。（美聯社檔案照）

2025/03/22 05:30

台灣除發展不對稱戰力 傳統戰力也同樣關鍵

〔政治新聞中心／綜合報導〕中國對台文攻武嚇加劇，美軍前印太司令戴維森美東時間廿日表示，中國將台灣視為「內部安全問題」，並企圖取代美國成為全球領導者。他強調，若印太是美國的核心利益，台灣就是維繫美國經濟與安全影響力的重要基石。

請繼續往下閱讀...

北京營造「東升西降」 取代美區域影響力

中央社報導，戴維森出席紐約「國家評論研究所」（National Review Institute）舉辦的「點子高峰會」（Ideas Summit）座談表示，中國毫無疑問地企圖取代美國的國際領導地位，並計畫在二○五○年前後達成此目標。

戴維森曾於二○二一年卸職後，在參議院答詢示警，中國是美國現今最大戰略威脅，正加速取代美國國際地位，且共軍恐於未來十年、六年內攻台。他廿日重申，這並非指中國一定會於該時間點攻台，而是將持續利用整體國力，在經濟、外交與軍事等各層面削弱美國，營造「東升西降」印象，取代美國區域影響力。

盟友透過美台關係 觀察華府承諾可信度

他示警，中國戰略已明確將台灣納入優先解決的「內部安全問題」之一，美方必須加強嚇阻。他也提醒，台灣對中國而言是「核心利益」，而美國區域內的盟友則透過美國長期對台關係和「台灣關係法」，來觀察美國區域承諾和可信度。

戴維森直言，如果印太影響力屬於美國核心利益，其經濟和安全影響力的重要基石，確實就是台灣。他強調，美國必須強化盟友與夥伴關係並同時協助台灣，但台灣也必須加強對自我防衛的投資。

針對美國準國防部次長柯伯吉日前呼籲台灣國防預算應提升至GDP十％，戴維森表示，他並不認為此要求不合理，且除發展不對稱戰力外，傳統戰力也同樣關鍵，台灣需要軍機、軍艦與潛艦等傳統裝備，才能有效嚇阻和抵禦共機擾台頻繁、飛越台海中線、共艦繞台等持續升溫的情勢。

至於台灣倘遭中國「吸收」的後果，戴維森警告，屆時日本、南韓恐基於自身利益考慮發展核武，將使美國陷入艱難處境，也將令印太局勢更加複雜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法