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    《新竹》新竹4罷團會師 疾呼罷舔共立委

    大新竹四大罷團大會師，網紅「八炯」、「閩南狼」等人到場開講，呼籲罷免舔共立委。（記者洪美秀攝）

    大新竹四大罷團大會師，網紅「八炯」、「閩南狼」等人到場開講，呼籲罷免舔共立委。（記者洪美秀攝）

    2025/03/22 05:30

    現場收到罷免鄭正鈐、徐欣瑩、林思銘及停職市長高虹安逾千份連署書

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市、新竹縣四大罷免團體昨晚在新竹火車站站前廣場舉辦「新竹人，你罷了嗎？」罷免大會師，邀請擁百萬訂閱、反共YouTuber八炯及「正藍軍」饒舌歌手閩南狼及時事KOL「徐小花」和「珍礙金門」罷免陳玉珍公民團體發言人許祐嘉和「傑高不要」高軒等人到場開講，八炯與閩南狼呼籲罷免舔共立委，閩南狼則帶動大唱反攻大陸等反共歌曲，現場也收到罷免鄭正鈐、徐欣瑩、林思銘及停職市長高虹安超過千份連署書，不乏年輕人簽署罷免，民眾展現強烈罷免決心。

    八炯與閩南狼開講、領唱反共歌曲

    八炯與閩南狼一出場就帶動現場氣氛，八炯說，昨晚到新竹，今明兩天還要到花蓮及台東，四月要辦反共大遊行，目標就是要罷免舔共立委，推動國安法修法，守護台灣。更提到民進黨將中配「亞亞」等人在台灣宣講「武統台灣」的言論，要求限期離境實在大快人心，肯定民進黨驅共的決心。

    批藍提荒謬提案 國會無法理性辯論

    閩南狼呼籲民眾團結守護台灣民主。他強調，罷免門檻提高、查水表打壓頻傳，大家更應加緊腳步。痛批國民黨早已不再掩飾，與中共唱和、擾亂台灣，呼籲台派喚醒「台灣的中國人」，不要再相信共產黨，要一起反共、揪出在台的特務與間諜。他說，台灣已經歷卅年民主憲政，是文明社會，和平不可能靠向北京下跪換來，唯有強化自身防衛，才能真正守護台灣。

    「珍礙金門」罷免陳玉珍公民團體發言人許祐嘉表示，多位國民黨立委提出荒謬提案，使國會無法理性辯論，只能比武對決。他強調，台灣需要忠於國家的立法院，呼籲民眾勇敢簽下罷免書。

    活動召集人林士凱指出，竹市是全台唯一「雙罷」選區—除毀憲亂政的鄭正鈐，還有弊案纏身的高虹安，是此次罷免風潮重中之重。他強調，公民自發簽下的每一份連署書、成案後投下的每一票，都是國家未來的關鍵。期在全國大罷免行動中創造「雙殺」效果，為民主運動寫下新頁。

    大新竹四大罷團大會師，現場也出現拉罷機，號召大家來連署。（記者洪美秀攝）

    大新竹四大罷團大會師，現場也出現拉罷機，號召大家來連署。（記者洪美秀攝）

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