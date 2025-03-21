抗中17對策 卓揆：4月上旬提修法期程

賴清德總統13日召開國安高層會議，盤點5大國安威脅，並提出17項因應策略，行政院長卓榮泰昨表示，4月上旬他將親自召開會議，律定各項行動計畫、策略及法制化期程。 （行政院提供）

2025/03/21 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕賴清德總統上週召開國安高層會議，盤點五大國安威脅，並提出十七項因應策略，行政院長卓榮泰昨表示，各部會應於廿五日前擬定應有計畫，由副院長鄭麗君於三月底彙整，四月上旬他將召開會議，律定各項行動計畫、策略及法制化期程。

卓揆指出，總統主持國安高層會議，針對台灣當前所面臨的五大威脅，包括：中國對我國家主權威脅、對國軍的滲透及間諜活動威脅、混淆國人對國家認同之威脅、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透威脅，以及藉由「融合發展」吸引台商、台青的威脅，提出十七項因應策略。

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卓揆強調，為落實總統所提十七項因應策略，他已指示秘書長龔明鑫及政務委員馬永成於前天召開會議，邀請各部會就所涉及的相關策略，必須於廿五日前擬定應有計畫，並盤整相關法令修訂時程與進度。

軍審制度修法 兼顧人權

卓揆指示，請鄭麗君於月底彙整，四月上旬他將召開會議，聽取各部會因應方案，並律定各項行動計畫、策略及法制化期程。卓揆請各部會首長務必在期程內配合規劃與落實執行，後續將依照各部會所提出的計畫內容及相關時程，進行定期管考，以落實總統提出的十七項因應策略，逐步完成行政院在國安高層會議後的接續工作。

相關修法是否在立院本會期提出？行政院發言人李慧芝表示，需要修法者包括陸海空軍刑法、反滲透法等，各部會都持續盤點當中，未涉及修法者也都持續研議，如有定案，會適時對外說明。

對於軍審制度修法，李慧芝說明，國防部正著手研議軍事審判法修法部分，卓揆也請國防部加速與部會橫向聯繫，準備好後將修法方案提出。政府會針對過去軍審制度為人詬病、不符憲法部分大幅修正，加強軍事審判人員的專業訓練與獨立性，打造符合公平審判原則、正當法律程序、憲法要求，並且兼顧人權保障以及軍隊紀律等全新制度，藉以嚴肅軍紀保障人權，並且強化國家安全。

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