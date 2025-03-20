國民黨問政說明會 今新竹登場

國民黨主席朱立倫19日主持中常會。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/20 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨指出，國民黨自今日開始在新竹舉辦相關說明會，「六都」的第一場問政說明會將在新北市舉行，會向全民報告努力推動修正財政收支劃分法，幫地方爭取經費，並嚴審預算，幫民眾省下血汗錢，以及會推動許多民生重要法案；藍營縣市首長也會告訴大家地方增加的預算，將用在那些公共建設與民生福利。

六都說明會 新北第一棒

朱立倫強調，立法院本會期是民生會期，國民黨一再強調要討論還錢於民、還假於民，以及民眾關心的荷包問題、生活問題，但民進黨並不會這樣做。民進黨近日已經宣布本會期為國安會期，要把台灣帶入準戰爭的情況，目的就是實現台獨終極目標，並且打擊在野黨，發動大罷免。國民黨要嚴正宣示，用更大的民意來決定，黨團幹部會堅定目標走民生法案。

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朱還向黨內喊話，每一位同志都要團結在一起，今天或許黨內有一些不滿與批評，但大家應把怨氣、怒氣化為志氣，一致對外，共同努力讓優秀為民眾打拚的每一位國民黨立委，都能獲得強力支持。

朱也在中常會發表談話指出，自民進黨創黨以來，就是一貫追求台獨、廢核、廢死三大目標，賴清德總統去年當選後，就想在任期內完成這三大目標。朱稱，有關賴清德要發動的準戰爭、準戒嚴而延續的「賴十七條」，也必須讓民眾表達意見，這才是真正最大的民主。

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