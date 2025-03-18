藉故挑釁！／國軍首次「立即備戰操演」 54共機「聯合戰備警巡」

國軍昨進行「立即備戰操演」，疑似陸軍六軍團二六九旅軍車與人員出沒新北市八里區十三行博物館一帶。圖為陸軍新型三十三噸傾卸車。（記者方瑋立攝）

2025/03/18 05:30

〔記者方瑋立、黃靖媗／台北報導〕為因應中國灰帶襲擾「由訓轉演、由演轉戰」風險，國軍昨起實施史上首次「立即備戰操演」，中共解放軍則以「聯合戰備警巡」挑釁，單日出動五十四架次共機配合共艦持續擾台，中國外交部聲稱相關軍事行動是針對美國國務院修改「美台關係」頁面與「事實清單」，我國外交部痛批，此舉是「做賊喊抓賊」、借題發揮，強烈譴責中方意圖抹黑台美關係的惡劣行徑。

為防共軍「假戲真做」趁機侵台，國防部長顧立雄日前宣布今年起實施「立即備戰操演」因應威脅，表定十七日至廿一日連續五日展開。本次演習除將首重「即時整補」，確保以最快速、最安全的方式貫通補給線外，亦將漢光演習演訓內容列入，包括模擬淡水河河道阻絕，執行首都圈重要河防。

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國軍對部隊流路與狀況下達保密到家，貫徹無劇本、無時程，名副其實的「立即備戰」，各營區昨白天未見大批部隊離開營區執行戰備，僅在關渡、八里、屏東、台中港、清泉崗等地區傳有部隊現蹤。

記者昨實地探訪新北市八里區一帶，在十三行博物館外停車場直擊疑似為陸軍六軍團二六九旅所屬小規模駐紮，也捕捉到較少亮相的三十三噸傾卸車。

中國︰針對美涉台作為 我外交部︰做賊喊抓賊

在我國軍實施演習期間，共軍單日至少出動五十四架次殲十、空警五○○等各型主、輔戰機及無人機，其中四十二架次逾越中線，配合共艦進行環台「聯合戰備警巡」。

共軍雖未主動宣布演習，但中國外交部發言人毛寧間接證實，聲稱此軍事行動是「捍衛國家主權、安全和領土完整的必要、合法、正當之舉」，並批評美方近期在台灣問題上的錯誤行徑，特別是修改美國務院網站所謂美台關係頁面和事實清單內容，刪除體現一個中國、不支持台獨等重要表述，在涉台問題上立場嚴重倒退。

我外交部表示，中國在台海周邊以軍事行動破壞台海和平與穩定現狀，卻「做賊喊抓賊」，意圖抹黑台美關係。

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