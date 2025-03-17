綠：升高府會對立 藍肯定改組

簡舒培批評市府人事調整沒有邏輯性，不能用年輕來掩飾不專業。 （記者何玉華攝）

2025/03/17 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北長蔣萬安昨宣布上任兩年多來最大幅度的人事調整，民進黨議員許淑華、簡舒培認為，從布局上看將升高府會緊張關係，且新任首長的專業背景不具說服力，純為二○二六個人連任之路考量；國民黨議員柳采葳、詹為元都肯定展現穩健中求創新的布局，勇於任用年輕專業的女性，是一張漂亮的改組名單。

許淑華表示，市府上個月才舉辦政務官培訓營，討論如何跟議會攻守，要求首長強硬回應，現在又找具攻擊性的人來擔任市府的發言工作，就是為二○二六市長連任布局，可預期四月議會開議後，府會將會是緊張的關係。

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簡舒培：發言團隊變鬥雞團隊

簡舒培質疑，找之前在立法院議場嗆駐衛警、立委的記者魏汶萱擔任副發言人，是發言團隊要變成鬥雞團隊嗎？且魏汶萱的男朋友是徐巧芯的助理，物以類聚，是整個發言系統要徐巧芯化嗎？這對市政有什麼幫助？

簡舒培批評人事調整沒有邏輯可言，讓外界看得一頭霧水；她強調，年輕化很好，但不能用年輕來掩飾不專業。負責推廣觀光的觀傳局長，沒有相關產業背景，雖是媒體出身，卻是跑國民黨黨政新聞，這不是為台北市的觀光，是為蔣萬安在做黨內關係，「把北市的觀光視為無物」，「專業背景說服不了我」。

柳采葳：應展現捍衛市府立場

柳采葳肯定啟用年輕專業的女性及媒體人，發言團隊雖被視為更為鷹派，但本就應該展現捍衛市府正確立場及守護市民的決心，在社會氛圍相對比較對立狀況之下，預先準備可能的惡意攻擊，第一時間澄清及解決問題。

詹為元認為，從近來的政治事件可以看出，政策正確性與否的論述力相當重要，市府發言團隊起用的年輕人，都有在市府與媒體圈的服務經驗，不畏強權，能更有力的為市府做政策論述及辯護。

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