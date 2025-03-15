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    傅崐萁競選小物案》民進黨：尊重司法調查 盼傅誠實面對

    針對立法院國民黨團總召傅崐萁被告發的「競選小物案」，民進黨發言人戴瑋姍昨表示，尊重司法調查勿枉勿縱，更希望當事人都能誠實面對司法。 （資料照）

    針對立法院國民黨團總召傅崐萁被告發的「競選小物案」，民進黨發言人戴瑋姍昨表示，尊重司法調查勿枉勿縱，更希望當事人都能誠實面對司法。 （資料照）

    2025/03/15 05:30

    〔記者謝君臨、李文馨／台北報導〕針對立法院國民黨團總召傅崐萁被告發的「競選小物案」，檢調昨發動搜索、約談行動，傅則表達嚴厲譴責，請總統賴清德不要再用司法暴力追殺在野黨。對此，民進黨表示，民進黨秉持一貫態度，尊重司法調查勿枉勿縱，更希望當事人都能誠實面對司法。

    民進黨團幹事長吳思瑤也說，任何人都有權為自己的司法案件提出救濟，這是台灣司法制度賦予每個當事人、嫌疑人或涉案人捍衛清白的權利，但不應該在案件還未調查清楚前，就急著貼上政治標籤，黨團對此不樂見，應該要依據證據查到哪裡、辦到哪裡。吳也呼籲傅崐萁不要第一時間就極力進行政治攻擊，這不是一個尊重司法應有的態度。

    沈伯洋：傅控司法迫害 錯誤示範

    在花蓮成立服務處的民進黨不分區立委沈伯洋說，傅崐萁過去很多案件是在馬政府時代被起訴，這是否也是司法迫害？他說，若沒有實證，檢察官也不會有下一步的行動，一旦檢調進入搜索階段，一定掌握相關事證。沈認為，若要自證清白，傅崐萁應該要強調自己金流沒問題，但他卻指控賴清德司法迫害，這是非常糟糕的行為，也給人民很錯誤的示範。

    民進黨發言人戴瑋姍表示，傅崐萁本人面對司法調查，不深自檢討且配合，反過來指控檢調甚至抹黑賴總統。試問，相關案件不就是日前曾收受他提供紀念小物的同黨同志上媒體爆料，有了新的事證，才重新引發社會關注的嗎？

    「敵人就在本能寺，扯你後腿的就是自己人。」戴瑋姍說，若要人不知，除非己莫為。奉勸傅誠實面對司法，勿再抹黑賴總統，這樣的手段，絕對無法掩飾你過去的劣跡斑斑。

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