打造全新軍審制度 兼顧人權、真實、軍紀 顧立雄：我的初衷沒有任何改變

國防部長顧立雄昨強調，自己初衷沒有任何改變，重新打造全新的軍審制度，可以兼顧人權保障、發現真實、維護軍紀的新管理制度，揮別過去軍審不被人信任的歷史。圖右為行政院長卓榮泰。（記者田裕華攝）

2025/03/15 05:30

〔記者方瑋立、劉宛琳、李文馨／台北報導〕總統賴清德指示國防部恢復軍事審判制度，並完善配套措施及社會溝通。在野質疑當年洪仲丘案主張廢除軍審的國防部長顧立雄，現卻立場改變、支持恢復。顧昨強調，自己初衷沒有任何改變，重新打造全新的軍審制度，就是符合正當法律程序、公平審判原則，可以兼顧人權保障、發現真實、維護軍紀的新管理制度，揮別過去軍審不被人信任的歷史。

顧立雄在立法院受訪表示，「我的初衷並沒有任何的改變」，因為過去軍事審判制度確實有不被信任的歷史存在。他認為，與其說現在是恢復軍事審判，不如說是要重新打造符合正當法律程序、公平審判原則的全新軍事審判制度。

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全盤檢討 揮別不被信任的歷史

顧說，國防部提出全盤檢討、修正「軍事審判法」、「軍法官人事條例」、「軍事法院組織法」及「軍事檢察署組織法」等相關法律，就是要揮別過去那段不被人信任軍審歷史，重新建構符合兼顧人權、發現真實，及維護軍紀的軍事審判制度，不容軍審受外部干涉，包括國防部本身。

顧立雄指出，二○一四年修法仍維持現役軍人「戰時」須受軍審規定，但國軍至今十一年間並無從事任何軍審工作，相關人才、制度、強化作為和軍法官身分保障等皆付之闕如，一旦由平轉戰，國防部也不可能憑空生出審判制度，所以應在平時重新打造一個合乎「公平法院」設計的軍審制度，才能因應平轉戰。

國民黨立委王育敏及游顥昨在立法院質詢時均質疑，顧過去高喊軍法不能復辟，如今都變了；顧立雄強調，他的見解沒有變，而是重新開機，打造一個健全、合乎公平法院的軍事審判制度，不是恢復過去被人詬病的軍事審判。

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