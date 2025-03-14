為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    海科營運中心設置條例草案 政院通過

    行政院通過「國家海洋科技營運中心設置條例」草案，管碧玲期盼立法院本會期完成審議立法。（海委會提供）

    行政院通過「國家海洋科技營運中心設置條例」草案，管碧玲期盼立法院本會期完成審議立法。（海委會提供）

    2025/03/14 05:30

    〔記者鍾麗華、洪定宏／綜合報導〕因應各國正加快前瞻性海洋科技佈局，行政院院會昨通過「國家海洋科技營運中心設置條例草案」，以完備我國全海域調查，強化船模試驗技術及海洋產業國際競爭力。

    強化船模、海洋產業競爭力

    行政院長卓榮泰在院會表示，基於國艦國造關鍵核心技術本土化，以及海洋基礎調查的需求，海委會籌備的「國家船模實驗室」及「海洋基礎資料調查船」已陸續興建中。為配合相關工程的籌建，與未來運作維護的需求，擬具草案據以規劃成立「行政法人國家海洋科技營運中心」，發揮船模實驗室及調查船隊建置效益。

    海委會主委管碧玲指出，為補足我國船模試驗之缺口，將關鍵核心技術本土化，提升國艦國造設計與自主應用，強化我國海洋產業國際競爭力，政府於二○二二年啟動「國家實驗室多功能水槽建置計畫」，預計於二○二七年完工。

    管碧玲說，另為進行全海域調查、海洋資源探勘、氣候變遷調適等相關研究，二○二三年啟動「海洋基礎資料調查船興建計畫」，其中一百噸級與三百噸級調查船已於二○二四年開工，預計二○二六年完工，四千噸級調查船則預計二○二九年完工。此外，配合國際安全管理認證（ISM）作業需求，調查船船員需於施工期間進駐船廠，參與相關船務訓練，方能取得ISM。

    海委會說明，船模實驗室及調查船所需人員係屬技術專業人力，為無縫接軌後續營運，成立行政法人確有其急迫性，以同步培訓所需之專業人才，包括航海、海洋科儀操作、調查採樣、船模實驗設計、船模製作、實驗設備校正、資料分析等，可兼顧運作效率及彈性，為海洋治理與國家安全做出重要貢獻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播