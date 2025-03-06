傅崐萁香港團團員 在港被捕》陸委會香港急難處小組 協助救援

陳慧芝在香港被捕後，家屬找上民眾黨縣議員傅國淵，透過黨籍立委林憶君尋求後續協助。（記者林哲遠攝）

2025/03/06 05:30

〔記者游太郎、林哲遠／綜合報導〕新光兆豐農場特助陳慧芝在香港被捕後，家屬找上民眾黨籍縣議員傅國淵，透過黨籍立委林憶君尋求後續協助。傅國淵表示，二月廿日接獲陳慧芝家屬陳情後，立即向林憶君服務處反映，聯繫陸委會官員協助救援，並幫忙陳慧芝在香港找律師；陸委會香港急難處小組人員二月廿八日上午赴西九龍裁判法院聆聽，辯方提出擔保未獲法庭核准，辯方不服再提擔保，案押至三月七日上午九時卅分進行提訊擔保覆核。

傅國淵說，香港律師回應，陳慧芝暫時還是不希望申請保釋，但經解釋保釋有八天覆核權利，所以三月七日要再到法庭爭取權益；幫助花蓮鄉親絕無政黨色彩，陳女也透過陸委會等政府機構人員協助。

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林憶君表示，當時該民眾家屬不知其被逮捕的原因，請當地議員協助找國會辦公室協助詢問事因；辦公室接獲後，有協助電聯相關主管機關並了解事因，就沒有進行任何介入，並尊重司法裁定、依法辦理。

陳女服務的新光兆豐農場人員透露，陳姓女子是公司高階主管，負責商場管理及對外招商業務，只知道是跟著縣府前往香港招商；家屬曾找上公司盼低調處理，但不願意談論相關訊息，希望政府能出面協助營救；至於涉及廿五年前的洗錢案，家屬對案情也不是很清楚。

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