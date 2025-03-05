《台中》6藍委罷免一階全過 罷團3/7領連署書表

台中罷免藍委行動將邁入二階連署階段。（記者黃旭磊攝）

2025/03/05 05:30

三選區、八選區昨接獲中選會一階過關公文 藍委：尊重民眾罷免權利

〔記者歐素美、黃旭磊／台中報導〕台中市罷免團體「一罷擊臣」及「三中拒瓔」昨分別接到中央選委會的公文，指罷免國民黨立委楊瓊瓔及立法院副院長江啟臣的提議連署過關，等於台中市國民黨第二、三、四、五、六及八選區等六名立委罷免第一階段都過關；六區罷免團體表示，將於三月七日統一到中選會領取二階連署書表格，積極展開第二階段罷免連署。

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「一罷擊臣」40天內拚3.5萬份連署

國民黨台中市二選區立委顏寬恒、三選區立委楊瓊瓔、四選區立委廖偉翔、五選區立委黃健豪、六選區立羅廷瑋及八選區立法院副院長江啟臣，第一階段提議罷免皆通過。

發動罷免江啟臣的團體「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，昨已接獲中選會一階過關的公文，接下來會朝第二階段努力，三月七日六個選區罷免團體將統一到中選會領取第二階段連署書表格，為求保險，將在四十天內力拚三萬五千份連署，本周六日將舉辦快閃連署點，以豐原北坑登山口及菜市場等為主。

「中三拒瓔」目標50天內6.5萬份連署

發動罷免楊瓊瓔團體「中三拒瓔」則表示，將於五十天內收取六萬五千份連署書，目前已逐步規劃中三各區定點連署站，未來幾天也將逐步公告第二階段連署事宜。

「展翅廢翔」4月底收集逾5萬份連署

中四「展翅廢翔」罷團志工則呼籲西屯、南屯的罷友們，「準備好手上那支筆，要正式啟動罷免連署」，爭取開跑前兩週要收到破兩萬連署書，罷免連署期持續到四月三十日，要收集逾五萬份連署，才能保險進入三階投票。

「敲羅行動」目標收滿7萬份連署書

中六「敲羅行動」志工說，第二階門檻需要兩萬七千三百三十七份連署文件，扣除造冊等文書程序，保守目標是要收滿七萬份連署書。

對於罷免一階通過，江啟臣及楊瓊瓔皆低調表示，尊重民眾行使罷免的權利。

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