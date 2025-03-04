涉不實核銷特別費 台中地政局長吳存金請辭獲准

台中市政府地政局長吳存金涉特別費核銷不實，昨請辭獲准。（資料照）

2025/03/04 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟、陳建志／台中報導〕台中市政府地政局長吳存金因涉特別費核銷不實，檢方偵訊後，以一百萬元交保，昨天上午九時許，台中市府宣布吳存金請辭獲准，然而，地政局在八點左右收到的是吳存金的請假單，消息一傳出，地政局員工相當錯愕，「請假變請辭」。政界認為吳請辭模式與前研考會主委劉彥澧請假參加德州撲克賽一樣，上午開記者會晚上請辭；台中市長盧秀燕昨天下午指出，赴日訪問期間得知此事，當下不清楚吳為何被調查，但她強調，上任後「首重廉潔，沒有討論空間」，因此同意吳請辭。

吳存金因涉嫌不實核銷首長特別費，上週辦公室遭檢調搜索後帶回偵辦，因涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，檢方訊後以一○○萬元交保。外界好奇是否還牽涉其他案件才會重金交保？檢方表示，因屬七年以上重罪，才會裁定一○○萬元交保。

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中市議會昨天召開程序委員會討論臨時會相關議程，各局處長依規定應出席，地政局副局長劉正倫在上午八點多接獲吳的請假單，且是請一天假，但市府稍後在九點廿分左右，發布吳存金請辭消息，讓地政局員工頗為錯愕，局長從請假成請辭。

盧秀燕：配合調查 不護短

盧秀燕昨表示，第一時間不了解吳因何案件被調查，截至目前相關涉案情況仍未完全證實；市府會全力配合司法檢調調查，「絕不護短」，也相信司法會勿枉勿縱。她要求所有市府團隊首長，須以最高原則自我檢視、自我要求，吳存金是否涉不當使用個人特別費，須由司法檢調證實。

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