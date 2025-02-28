焦點評論》藍營亂罷露馬腳

藍委罷免案起因於在立法院的表現，激出各地公民自主連署。（記者黃旭磊攝）

2025/02/28 05:30

記者陳政宇／特稿

政壇開春首戰，正是如火如荼的全台大罷免潮，國民黨主導的民進黨立委罷免案，第一階段連署被驗出九件全出包，「蛇」麼都造假！若真心想撫平民怨，應拿出稱職的在野黨問政表現，而非將公民團體誤當敵人，以「亂罷」止罷，不僅畫蛇添足，還露出馬腳。

藍委罷免案起因於在立法院的表現，激出各地公民自主連署，相較於藍營發起的報復性行動，在層次與本質上天差地遠，故綠營傾向冷處理，踩穩支持公民運動的立場，避免落入在野陣營設下的「政黨惡鬥」圈套。

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藍營連署造假，形同詐騙集團翻版。接連爆出幽靈連署、虛假領銜人，自詡「公民團體」，真面目卻是國民黨工或附隨組織，手段五花八門，過程破綻百出，短短數週就在中選會破功，宛如大型翻車現場。

另一方面，各地針對藍委的罷免團體，卻遭到地方政府濫用公器恫嚇。例如，花蓮縣政府被指控「查水表」，造成地方寒蟬效應；台北市多家商戶更傳出被市府各部門檢舉施壓，無異於箝制言論。

藍白本應自省，民眾黨主席黃國昌竟喊「掃除綠衛兵」，把公民行動一口咬定為民進黨操控，這套「扣帽子」的手法，說穿了就是製造對立，掩飾真正亂源。黃國昌昔日以社運領袖崛起，如今卻成為打壓不同聲音的政治人物，這種轉變不禁令人唏噓。

國民黨意圖偃旗息鼓，但現實是，大罷免民意已然沸騰，公民不但未退，反而更加堅決；國民黨以「當家不鬧事」告誡民進黨，誠然，人民過去多究責執政黨，如今何以淪為這樣的過程？回顧從國會擴權法案、選罷法、財劃法、憲訴法，到總預算案之亂，皆是出自藍白之手，究竟是誰在鬧事？誰在國會當家？這些問題恐怕才是國民黨應正視的現實。

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