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    罷免19藍委、高虹安 一階全過關 9件綠委罷免案 未達提議門檻

    台中藍委「F3」加顏罷免一階全過關，罷團成員感到振奮。（記者黃旭磊攝）

    台中藍委「F3」加顏罷免一階全過關，罷團成員感到振奮。（記者黃旭磊攝）

    2025/02/28 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起藍委大罷免潮，民間團體二月三日遞交的第一階段罷免提議結果昨出爐，首波送件的十九件國民黨立委、停職中的新竹市長高虹安罷免案全數進入第二階段連署。陸續送件的九件民進黨立委罷免案則因未達提議門檻，仍有一次補提機會。

    中選會至昨日 收到64罷免案

    中選會截至昨日共收到六十四案罷免案，其中五十四案為立委，一案為市縣長罷免案，九案為市縣議員罷免案。中選會廿六日召開委員會議審定部分一階罷免案。

    據了解，通過第一階段被提議罷免者包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁以及停職的新竹市長高虹安；議員部分則為民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

    藍營首波送出的罷免案，據悉有九件未達門檻，包含民進黨立委蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲、王定宇；至於吳沛憶、吳思瑤、陳瑩及吳琪銘等則待中選會下週審定。

    二階連署數 須逾選舉數10％

    中選會表示，經委員會議審議，合於門檻規定者，函請提議領銜人於文到次日起十日內至中選會領取連署人名冊格式；如不符門檻規定，則會依法請其補提，補提則以一次為限。根據罷免流程，第二階段連署人數應為原選舉區選舉人總數十％以上，徵求連署書期限為六十天，且提議人不得與連署人重複。

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