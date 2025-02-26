中國權宜輪涉斷我海纜》中華電信緊急啟動備援 確保台澎金通訊正常

海巡人員強行登檢「宏泰58」中國權宜輪船。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/26 05:30

〔記者徐子苓、林志怡／台北報導〕數位發展部表示，昨日接獲中華電信通報，「台澎三號」海纜發生全斷障礙，為紓解斷纜可能的影響，數發部立刻請中華電信緊急調度訊務至其他海纜，以確保台灣與澎湖、金門之間的通訊保持正常；中華電信則表示，昨天第一時間啟動備援，並未影響台澎用戶通訊及網路服務。

台灣目前共有十條國內海纜，都是中華電信所有，分布在台灣本島與金門、澎湖、馬祖之間，或是離島之間。近期海纜屢次出現故障，有些是海纜芯線老化自然斷裂，有些則是被漁船或貨輪勾斷。

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數發部說明，國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）收到中華電信通報，昨日凌晨三時許，「台澎三號」海纜位於台南北門十四．七公里處發生全斷障礙。

為維持澎湖、金門地區通訊暢通，且台灣澎湖、金門之間尚有台澎二號、澎金三號及台金二號等海纜互連，數發部已指示中華電信緊急調度，將原本的語音通訊與網際網路服務移轉至其他海纜。

數發部也請中華電信協調已在先前抵達高雄的海纜船，於台馬三號、台馬二號海纜維修完畢後，立即進行台澎三號海纜的修復工作。根據中華電信日前回覆，在海象條件允許下，台馬三號海纜及台馬二號海纜預計最快分別於二月底及三月底完成修復。

數發部：

強化離島通訊網路韌性

數發部強調，已報請行政院核定，我國十四條國際海纜及十條國內離島海纜都已納入關鍵基礎設施（CI），未來數發部將持續秉持「備援再備援」的原則，強化離島通訊網路韌性，包含在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設。

中華電信也表示，昨日台澎第三海纜發生異常後，系統即自動將訊務轉至台澎第二海纜，並未影響台澎用戶通訊及網路服務；考量船期、海象等因素，至遲於五月份可修復，中華電信將提供司法單位相關肇事佐證資料，依法求償。

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