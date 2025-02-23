陳永興：台灣若被中共強行併吞 228必重演

二二八事件將屆滿七十八週年，逾七十個民團昨舉辦「二二八．○紀念行動」大遊行。（記者劉信德攝）

2025/02/23 05:30

民團昨遊行 沿途唱名悼念受難者

〔記者李文馨／台北報導〕二二八事件將屆滿七十八週年，逾七十個民團昨舉辦「二二八．○紀念行動」大遊行，沿途以台語、客語唱名悼念受難者名單，現場超過五百人上街。醫師陳永興指出，二二八不是過去式，而是現在進行式，也可能是將來式；他說，中國共產黨比中國國民黨更加獨裁專制，意圖以武力併吞台灣，這可能重演二二八悲劇，台灣人民必須嚴肅面對。

牧師林宗正強調，選擇在這個時候站出來，繼續和國家往前面走，「我們要跟這一塊土地在這裡扎根，一起為這個國家、為這個土地的希望向前行。」

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遊行由牧師林宗正、醫師陳永興、北社副社長羅浚晅等人帶領，參與者身穿黑衣，以靜默方式遊行。隊伍從台北市日新國小出發，途經二二八事件重要場景，包含專賣局台北分行（現為彰化銀行台北分行）、台灣廣播電台（現為台北二二八紀念館），最後抵達行政長官公署（現為行政院）。

陳永興表示，二二八事件至今已過了七十八年，當初的訴求部分已實現，包含設立紀念碑、紀念館，二二八成為國定紀念日，立院也通過「二二八事件處理及賠償條例」；然而，最重要的訴求仍未實現，應為二二八事件負責的蔣介石，象徵他的中正紀念堂至今依然未拆除，「這對二二八受難者而言，是一個最不應該存在的不義遺址」。

向世界展現台灣堅持民主決心

羅浚晅表示，這場遊行不僅是追思活動，台灣民主得來不易，如今仍面對專制政權的壓迫，不能讓得來不易的成果被奪走，應繼續向世界展現台灣堅持自由民主的決心。

全國律師聯合會二二八司法公義金管理委員會主委林重宏說，律師界參與紀念行動，不僅僅是為了悼念二二八中的殉道者，或者如湯德章律師的犧牲者，而是更積極反思民主意義與價值。

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