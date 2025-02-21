罷免加嚴上路 柯建銘：提釋憲搶救憲法

選罷法修正案昨生效，民進黨立委柯建銘（中）赴憲法法庭遞狀聲請暫時處分、釋憲。（記者塗建榮攝）

2025/02/21 05:30

〔記者謝君臨、楊國文、劉宛琳／台北報導〕針對藍白主導三讀通過「公職人員選舉罷免法修正案」，規定罷免連署須附身分證影本，行政院提覆議後遭立院否決，經總統公布後昨生效；民進黨立院黨團總召柯建銘等人，昨赴憲法法庭遞狀聲請暫時處分、釋憲，柯強調，選罷法修正案不僅要求罷免案提案人、連署人都要附身分證正、反面影印本，甚至「以刑責來伺候」，明顯違憲，遞狀聲請是為了「搶救憲法」。

行使基本人權恐受刑責 明顯違憲

立法院去年十二月廿日三讀通過「選罷法修正案」，規定罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本，若身分證虛偽、模糊、造假都有刑責，處五年以下徒刑或罰一百萬元。行政院認為有窒礙難行之處提出覆議，再遭立法院否決，總統賴清德依法已於二月十八日公布選罷法修正條文。

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民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜昨舉行記者會。柯建銘說，憲法第十七條規定，人民有選舉、罷免、創制及複決之權。行使罷免權是基本人權，居然不小心會被抓去關，這當然違憲。憲法第廿二條也規定，人民的隱私權、秘密通訊、財產權等，都有憲法保障。憲政秩序的維持很重要，行使基本人權居然恐受刑事處分，選罷法修法很清楚違憲。

傅崐萁反嗆賴政府 踐踏司法

國民黨團總召傅崐萁對此表示，賴政府和柯建銘已經把整個國家的司法踐踏成這個樣子了，把憲法法庭當作自己家後院的小廚房，這個國家的司法已經淪喪至此，讓人民以後如何適從？

黨團首席副書記長羅智強則說，民進黨團提釋憲沒什麼好意外，憲法訴訟法已經公布施行，大法官要十人出席，做出違憲判決要九人以上，但現在大法官只有八人，要審理民進黨團提出的釋憲案，就請賴清德總統認真一點，趕快把大法官提名名單交出來。憲訴法明定總統兩個月內要提出大法官人選，但請問民進黨、賴總統，有要解決現在大法官缺額的情形嗎？

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