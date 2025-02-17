申辦中國居住證 將修法納管

為遏阻國人申辦中國居住證，未來將納入兩岸條例規管。（路透檔案照）

2025/02/17 05:30

港澳來台居留、定居政策 也要全面通盤檢討

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統上週五宣布，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革。官員透露，兩岸交流的漏洞須設法補上，為遏阻國人申辦中國居住證，未來將納入兩岸條例規管。港澳條例部分，來台居留、定居政策將通盤檢討，政府也會強化中國人士來台的人流管理機制。

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強化中國人士來台管理機制

熟稔兩岸情勢的官員昨受訪表示，目前兩岸法規僅針對申辦中國身分證或領有中國護照之人，有註銷台灣身分及戶籍的規定，但對申領中國居住證卻無任何規定，未來將修正兩岸人民關係條例加以納管，目前仍研議中。

官員指出，二○一八年曾提出修正草案要規範，舊版草案是規定申領中國居住證後須向台灣政府申報，若被查到未申報將處罰，且從事機敏工作人員，也不得申領中國居住證。當時草案政院審議完畢，但因選舉等各種因素，未能在行政院院會通過。

官員說明，現行法律未對辦中國居住證有任何規範，面對中國步步進逼要併吞台灣，以及新的兩岸情勢，政府將重新邀相關單位開會，重新檢視兩岸人民關係條例，也會依最新情勢發展，找專家學者與相關部會研議，重新討論制度設計，方向是要強化國安，以因應中共對台統戰滲透。

對於強化國安法制，官員提及，總統已指示人流、物品、投資、技術等層面，都要全面建構國家安全網，也須強化國安法制作業，這部分都會通盤檢視，進一步落實反統戰、反滲透。

在管理方面，政府將強化國安法律，例如申領中國居住證，是不是視為申請中國定居證或身分證須加以處罰，若要開罰，未來也需進一步修法。另一方面，在現有法制上，行政措施要加強，可修行政命令、實施辦法等強化行政管理，人流管理機制也會一併滾動性檢討。

舉例來說，兩岸交流會強化人流管理，依既定法令程序處理，包括國人赴中申領中國身分證、定居證、居住證，將從法制面全面強化規範。兩岸交流的漏洞須設法補上，面對中共對台統戰滲透等各種手段，未來要積極管理。國安單位也會盤點審視國安法律，強化法制及行政作為。

在港澳部分，因香港、澳門日漸內地化，淪為中國對台滲透的管道，形成很大國安漏洞，未來相關居留、定居政策，都將全面通盤檢討。

官員強調，兩岸情勢有很大改變，中共對台軟硬兩手，統戰滲透分化非常嚴重，國安會一直都在盤點國安法規，這次總統對外宣布，相關部會將積極推動，許多兩岸管理及人流管理機制會加以強化，才能因應情勢變化。

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