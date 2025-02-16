王婉諭9問黃國昌 轟又騙選票

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/02/16 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕台灣民眾黨昨舉行黨主席補選投票，立委黃國昌勝出後稱民眾黨將扛起台灣人對於「本土進步價值黨」的冀望。時代力量黨主席王婉諭表示：「這真是今年最好笑的笑話。」王並砲火猛烈提出九問，還說黃如果覺得這麼廉價的喊出「本土進步」口號，就可以再度騙到選票的話，那就是徹底低估了台灣公民社會的智慧。

黨內充斥統派 算什麼本土 收受不法獻金 算什麼進步

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綠黨發言人王彥涵受訪也說，「本土」的意義不只是出身台灣，更重要的是，要追求一個不畏懼他國侵略、能展現多樣性的台灣。民眾黨過去一年展現出來的本土觀念相當粗淺，不僅不敢在重要議題上表態，本土方面又沒有真正守護台灣價值，所有作為並未超越藍綠，反而是偏藍投共。

王婉諭透過臉書說，關於民眾黨是否「本土、進步」，她提出九個問題。第一，民眾黨過去高喊黃國昌曾多次批判的「兩岸一家親」，這算什麼「本土」政黨？民眾黨充斥著馬治薇、徐春鶯、黃成峻、璩美鳳這些統促黨份子，黨內高層奉統戰要角蔡正元為師，這算什麼「本土」政黨？民眾黨前主席柯文哲，選總統期間與涉「反滲透法」助中共介選的張顯耀頻繁溝通、多位黨內要角直通國台辦，這算什麼「本土」政黨？

王續指，民眾黨配合國民黨，刪光轉型正義預算，這算什麼「本土」政黨？民眾黨大量收受財團不法政治獻金、頻繁密會財團金主，柯文哲本人兩度出入黃深惡痛絕的八八會館。這算什麼「進步」政黨？民眾黨對同婚立場搖擺，不只吳春城曾操盤反同公投，這算什麼「進步」政黨？

王婉諭接著表示，民眾黨縣市首長涉貪率一○○％，民眾黨在黃國昌的領導下變成「內線交易犯」傅崐萁的打手，且黨內充斥黑金、前科候選人，把自己弄得更沒有底線，把政黨經營成邪教的民眾黨，算什麼「進步」政黨？

至於黃國昌的政治布局，王婉諭說，黃最終目標，很可能還是二○二八年的總統選舉。民眾黨前幕僚柯昱安說，為累積政治能量，黃國昌應該會挑戰直轄市長，最有機會的是雙北。

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