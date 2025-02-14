領銜罷免邱鎮軍 李喬：台灣有難 我選擇站出來

苗栗縣第二選區立委邱鎮軍罷免領銜人傳因受壓力退出，高齡九十歲、國寶級作家李喬接任罷免領銜人。李喬說，「台灣有難，我選擇站出來」。（民眾提供、資料照）

2025/02/14 05:30

九旬國寶級作家挺身而出 罷團：讓大家走出恐懼

〔記者李文馨、蔡政珉、張勳騰／綜合報導〕大罷免潮席捲全台，苗栗縣罷免團體在連署過程屢遭刁難，原領銜人甚至因地方打壓而退出。不過，罷免泛藍立委陳超明、邱鎮軍的民團昨赴中選會遞件，其中高齡九十歲國寶級作家李喬更擔任罷免邱鎮軍領銜人；李喬透過聲明強調，台灣有難，他選擇站出來，為苗栗人發聲、為台灣人民發聲。

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中選會：已收50位立委罷免案

各地罷免國民黨立委的民團分兩梯次遞交第一階段提議書，首梯次送出十九案，第二波陸續送出十三案。罷團昨天送出苗栗縣第一、二選區立委陳超明、邱鎮軍第一階段罷免提議書到中選會，也有罷團送交民進黨立委黃捷、許智傑等罷免案。中選會表示，截至昨日共收到五十一案立委罷免案。據統計，國民黨、泛藍無黨籍立委共有卅四位，民進黨立委則有十六位（民進黨立委吳沛憶有兩案）。

李喬：罷免是捍衛民意必要手段

由於李喬年事已高，不適合奔波，昨由外孫女梁小姐代為轉達聲明。李喬在聲明中指出，他用一生書寫台灣的故事，刻劃這片土地的獨立精神與反抗意志，如今面對民主遭受威脅、台灣有難，他選擇站出來擔任罷免邱鎮軍的領銜人，這是他身為台灣公民的一份責任，更是義務。

李喬表示，台灣的民主是靠無數人的奮鬥得來的，絕不能因威脅與恐懼而退縮。立委應該為民服務，而非背離選民、傷害地方。當政治權力偏離正道，人民就應該站出來，以行動反抗不公。罷免是一種民主機制，不是個人恩怨，而是捍衛選民意志的必要手段。

李喬強調，他生於這塊土地，一輩子用文學去反抗人間的不平不義不合理，他選擇以行動來書寫歷史，堅守獨立精神，拒絕屈服，這是為苗栗人發聲、為台灣人民發聲。罷團人士說，「李喬老師的加入讓大家走出恐懼，他成為我們的精神領袖」。

罷免陳超明的領銜人陳小姐表示，她與李喬並非最初的領銜人，但他們深刻明白每位連署人與志工長期在苗栗政治環境下所感受到的恐懼，這種情況就如同花蓮一般困難。她說，苗栗的志工為了一個不可能的任務聚在一起衝，因為他們都是一群愛台灣、愛家人的傻子，台灣有難，就如同李喬的信仰「反抗就是愛」。

邱鎮軍：都是依民進黨劇本演出

陳超明昨指出，他以平常心面對，更不會畏懼，真正有做事的人禁得起檢驗；他也呼籲發起罷免的團體，不要用少數霸凌多數民意，假民主之名行民進黨獨裁之實。

邱鎮軍昨回應，整個事件都是按照民進黨的劇本，呼籲民進黨不要躲在民團後面，整天只會做無意義的事；賴清德總統應以大局為重，趕快懸崖勒馬，不要當家鬧事。

由於李喬年事已高，不適合奔波，其外孫女梁小姐昨在中選會前代為轉達聲明。（記者李文馨攝）

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