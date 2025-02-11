為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國政會商》司院盼大法官人事同意權順利審查

    總統賴清德昨邀五院院長會商國政。（取自總統府）

    總統賴清德昨邀五院院長會商國政。（取自總統府）

    2025/02/11 05:30

    〔記者楊國文、林哲遠、林曉雲／台北報導〕賴清德總統昨邀集五院正、副院長共商國政，司法院代理院長謝銘洋以司法院最高行政首長身分與會，他期盼憲政機關間能夠相互尊重，「未來立法院行使大法官人事同意權時，能順利產生正、副院長和大法官」；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋則針對立法院大幅刪減監院今年度業務預算，在會中提及，本次預算爭議並非僅是朝野之爭，而是牽涉憲政機關是否正常運作的重大議題，影響人民權益、國家安定及國際聲譽。

    試院：提高退警替代率 造成不平

    考試院由院長周弘憲及副院長許舒翔與會，周會中則對於立法院三讀通過「警察人員人事條例」表示，單獨提高警察退休所得替代率，除影響基金財務，也造成不平等現象，若另修法讓其他公務人員比照提高，勢必對政府財政負擔及基金財務產生更大衝擊。

    由於賴總統提名包含司法院正、副院長在內的七位大法官提名人，全數遭立法院封殺，因此昨日總統邀集五院正、副院長會商國政，司法院僅由代理院長謝銘洋和副秘書長王梅英與會。

    謝銘洋會中也表達大法官人事同意權全軍覆沒結果，已實質嚴重影響憲法法庭的運作，他盼各憲法機關間能夠相互尊重，共同努力；總統補提名七位大法官人事同意權到立院審議時，能夠順利產生司法院正、副院長及大法官。

    據悉，立法院藍白立委強行通過的憲法訴訟法修正案，被外界抨擊造成憲法法庭實質癱瘓，但本身也是大法官的謝銘洋，考量憲訴法修正案目前已聲請釋憲、暫時處分，昨未針對修正案表達任何意見。

    謝銘洋也對司法面臨案件負荷過重的困境，為司法人員請命。謝指出，二○一八年以前，全國各法院一年平均新收案件約三百卅萬多件上下，二○二四年暴增到四百一十七萬多件，造成法官、書記官等司法人力沉重負荷，期盼各界重視並補充充足的司法人力和資源。

    監察院方面，李鴻鈞、李俊俋在會中表示，本次預算審查三讀後，監察院業務費用刪減幅度高達九十六％，一般行政、調查巡察、議事業務等科目遭盡數刪除；監察院為陽光四法執行機關，業務費遭大幅刪減，資訊系統維護將近乎停擺，目前財產申報授權介接已達九十五％，網路申報比率達九十七％，絕大多數的公職人員都採線上作業完成申報。

    監院：業務費被刪 資訊系統將停擺

    李鴻鈞說，系統一旦停擺，財產申報甚至將倒退回到紙本作業，往後公職人員（含立委）申報財產，需自行逐一蒐集財產資料，實非國家社稷之福。

    他並強調，監察院今年主辦「國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會」，此為我國長期耕耘爭取方獲得主辦權，該預算之刪除，將導致監察院無法善盡組織會員義務，並嚴重影響我國國際聲譽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播