國政會商》司院盼大法官人事同意權順利審查

總統賴清德昨邀五院院長會商國政。（取自總統府）

2025/02/11 05:30

〔記者楊國文、林哲遠、林曉雲／台北報導〕賴清德總統昨邀集五院正、副院長共商國政，司法院代理院長謝銘洋以司法院最高行政首長身分與會，他期盼憲政機關間能夠相互尊重，「未來立法院行使大法官人事同意權時，能順利產生正、副院長和大法官」；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋則針對立法院大幅刪減監院今年度業務預算，在會中提及，本次預算爭議並非僅是朝野之爭，而是牽涉憲政機關是否正常運作的重大議題，影響人民權益、國家安定及國際聲譽。

試院：提高退警替代率 造成不平

考試院由院長周弘憲及副院長許舒翔與會，周會中則對於立法院三讀通過「警察人員人事條例」表示，單獨提高警察退休所得替代率，除影響基金財務，也造成不平等現象，若另修法讓其他公務人員比照提高，勢必對政府財政負擔及基金財務產生更大衝擊。

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由於賴總統提名包含司法院正、副院長在內的七位大法官提名人，全數遭立法院封殺，因此昨日總統邀集五院正、副院長會商國政，司法院僅由代理院長謝銘洋和副秘書長王梅英與會。

謝銘洋會中也表達大法官人事同意權全軍覆沒結果，已實質嚴重影響憲法法庭的運作，他盼各憲法機關間能夠相互尊重，共同努力；總統補提名七位大法官人事同意權到立院審議時，能夠順利產生司法院正、副院長及大法官。

據悉，立法院藍白立委強行通過的憲法訴訟法修正案，被外界抨擊造成憲法法庭實質癱瘓，但本身也是大法官的謝銘洋，考量憲訴法修正案目前已聲請釋憲、暫時處分，昨未針對修正案表達任何意見。

謝銘洋也對司法面臨案件負荷過重的困境，為司法人員請命。謝指出，二○一八年以前，全國各法院一年平均新收案件約三百卅萬多件上下，二○二四年暴增到四百一十七萬多件，造成法官、書記官等司法人力沉重負荷，期盼各界重視並補充充足的司法人力和資源。

監察院方面，李鴻鈞、李俊俋在會中表示，本次預算審查三讀後，監察院業務費用刪減幅度高達九十六％，一般行政、調查巡察、議事業務等科目遭盡數刪除；監察院為陽光四法執行機關，業務費遭大幅刪減，資訊系統維護將近乎停擺，目前財產申報授權介接已達九十五％，網路申報比率達九十七％，絕大多數的公職人員都採線上作業完成申報。

監院：業務費被刪 資訊系統將停擺

李鴻鈞說，系統一旦停擺，財產申報甚至將倒退回到紙本作業，往後公職人員（含立委）申報財產，需自行逐一蒐集財產資料，實非國家社稷之福。

他並強調，監察院今年主辦「國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會」，此為我國長期耕耘爭取方獲得主辦權，該預算之刪除，將導致監察院無法善盡組織會員義務，並嚴重影響我國國際聲譽。

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