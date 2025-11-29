藍白推「不在籍投票」專法 綠提「連放2天假」應戰

民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天。（資料照）

朝野就投票制度持續鬥法！立法院國民黨團與民眾黨團擬推動推「不在籍投票」專法，民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」，明定投票日及前一日均應放假一天，以提升公民參政權行使的便利性，縮減不同年齡、身分、社經背景或因身心障礙而造成投票權行使可近性落差，並防範資訊戰與錯假訊息攻擊破壞民主制度。

現行「公職人員選舉罷免」及「公民投票法」規定，選舉、罷免及公投的投票日均放假一日。多位國民黨立委及民眾黨團相繼提出「不在籍投票法草案」，規範不在籍投票得「移轉投票」及「指定場所投票」等方式進行，選務機關應將符合資格的不在籍投票選舉人編造名冊，盼保障經濟弱勢、租屋族等投票權利，相關草案已付委審查。

面對藍白倡議，民進黨團近日擬具「民主投票促進法草案」，28日立法院會處理報告事項時，順利交付內政委員會審查。

草案條文明定，為保障並促進公民行使選舉、罷免及公民投票的權利，投票日及其前一日均放假一日，各級機關、事業單位應採取必要措施，鼓勵返鄉投票，且不得干預投票。各級政府機關應依其職權制（訂）定相關法令，對於從工作地或居住地返回戶籍地投票的公民，提供必要的交通補助及協助。

草案條文規範，國家考試不得於投票日及其前一日舉行，中央或地方選務機關應協助身心障礙者無障礙行使其投票權，各級政府機關應協助孕婦、孩童的照顧者、年長者、受監護或輔助宣告者、監護人及輔助人行使投票權；各級學校也應依法令協助有投票權且具有學籍的學生行使其投票權。

此外，草案也指出，選舉、公民投票公報與投票通知單應依法令送達至投票權人各戶，除了須杜絕干擾投票或選務的行為，也應禁止不中立介選或干預選務的措施，防止選務不公正之錯假謠言。

