連署罷傅遭查水表？花蓮縣議員將告發

花蓮傳出提議罷傅民眾被戶政所人員登門「查水表」，稱「代表中選會」訪查，更有公務員爆料縣府要求戶政所親自訪查確認連署書是否為本人親簽。（圖翻攝自「海洋主廚 愛爾文」臉書）

2025/02/10 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣的公民團體發起罷免國民黨籍立委傅崐萁，事後卻遭戶政人員到家中詢問，引發「查水表」的秋後算帳質疑。民進黨籍花蓮縣議員胡仁順昨爆料，相關單位有意將此案以「行政疏失」結案，意圖大事化小，他將到花蓮地檢署告發。對此，花蓮檢方表示，若有違法情事會主動偵辦。

花檢：若違法會主動偵辦

罷免傅崐萁的第一階段提議書已在日前送到中選會，卻發生提議民眾被戶政人員登門「查水表」。胡仁順爆料說，他已把相關證據提供給花蓮縣調查站，雖然輿論沸騰，但花蓮市戶政事務所仍要求基層公務員繼續訪查，並傳出花蓮縣調查站也採信縣府的片面說法，打算以「行政疏失」結案，讓他無法接受。

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對此，縣府民政處長明良臻表示，六日接獲中選會的公文後，就要求戶政人員停止訪查，胡仁順說的是六日之前的事。

胡仁順指出，罷免傅崐萁的一階提議書送到中選會後，戶所主任馬上找里長開會，明良臻也在場，依法應由中選會寄發查詢書，而非由戶所人員登門查詢，原本期待檢調單位追查幕後逼迫公務員做出違法行為的黑手，卻看不到檢調的積極作為，導致支持罷免的民眾心生畏懼，他在近日要到花蓮地檢署告發。

這件疑似「查水表」，源於二月五日下午，有民眾爆料花蓮市戶政事務所的陳姓秘書捧著大疊文件，到簽署提議書的民眾家中按鈴，另有三位民眾證稱遇到戶所人員到家中查證罷免書是否親簽？胡仁順說，輿論在六日發酵，但戶政人員仍被要求繼續拜訪簽署者；花蓮市民代表歐彥志也說，他的母親在六日上午也被戶政人員訪查。

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